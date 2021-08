L’histoire d’amour ratée entre Emilia Clarke et Matt Smith

Bijoux Indiscrets Ceinture Harnais MAZE - Couleur : Marron

Découvrez la Collection MAZE par Bijoux Indiscrets. Une Collection inspirée des labyrinthes, lieux mythiques témoins de grandes histoires d’amour secrètes où l’on peut se libérer de toutes les contraintes et des limites à l’abri des regards indiscrets. La Ceinture Harnais de Bijoux Indiscrets entre bijou et véritable accessoire BDSM, va totalement vous séduire et vous apporter beaucoup de plaisir. Une fois portée, vous ne pourrez plus vous en passer ! Cette ceinture agrémentera toutes vos tenues, une manière tendance de pimenter votre look et vos soirées les plus coquines. Le Ceinture est à porter comme un serre-taille, à même la peau, par-dessus votre tenue ou pour accessoiriser votre lingerie, à vous de choisir ! Votre ceinture est composée de trois lanières horizontales avec des courroies verticales qui les relient entre elles. Sur le devant, les liens se regroupent autour d’un anneau métallique. Elle est dotée d’une laisse et également de menottes cachées ce qui rend cette accessoire encore plus unique et original, en détachant la courroie centrale vous pourrez vous en servir pour vos jeux coquins. Très agréable à porter grâce à sa texture douce, cette accessoire vous mènera vers de nouveaux fantasmes. La Ceinture Maze s’adapte à toutes les tailles et grâce à un espace libre, si besoin, vous pourrez ajouter un trou supplémentaire pour un maximum de confort. Soyez créatifs lors de vos jeux coquins en combinant cet accessoire avec d'autres produits de la gamme MAZE, tel que des Menottes pour Chevilles, un Collier, un porte-jarretelles ou encore une Jarretière. A vous de choisir le niveau d'intensité de vos jeux BDSM, soft ou bien hard ! Votre Ceinture se nettoie avec un tissu humide et du savon neutre. Disponible en noir et marron. MAZE est une Collection qui se préoccupe de l'environnement et de la cause animale. Les produits ont été fabriqués en matière 100% végan, 0%Animal aux caractéristiques similaires au cuir telles que la durabilité et la qualité sans renoncer au style. Enfin, la Ceinture est livrée dans une jolie boîte que vous pourrez conserver pour ranger votre accessoire après l'avoir utilisé.