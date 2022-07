L’histoire d’amour de Margot Robbie et de son mari Tom Ackerley

CÉLÉBRITÉS

L’actrice Barbie fête aujourd’hui ses 32 ans. Apprenez tout sur son histoire d’amour avec l’assistant réalisateur qui fait les beaux jours d’Hollywood.

© GettyMargot Robbie et Tom Ackerley se sont mariés en 2016.

Joyeux anniversaire, Margot Robbie ! L’actrice fête aujourd’hui ses 32 ans dans une carrière pleine de succès. C’est qu’il ne s’est pas seulement montré dans des productions comme Le Loup de Wall Street, Il était une fois à Hollywood Oui escouade suicidemais est également en plein tournage Barbiel’une des grandes premières de 2023. Mais s’il se démarque par son importante carrière, on sait peu de choses sur sa vie intime. Comment est votre côté sentimental ?

L’interprète de Harley Quinn sait très bien entretenir un profil bas. Elle n’a eu aucun scandale, elle est très charismatique et elle a une belle histoire d’amour en privé. C’est que depuis 2016 elle est mariée à Tom Ackerley, l’homme qui a réussi à la conquérir il y a neuf ans. Peu de détails sont connus sur son histoire, puisque l’Australienne n’est pas vue sur de nombreuses photos et n’en parle pas beaucoup.

Avant son apparition dans Le loup de Wall Street, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio qui lui a permis de devenir célèbre, Robbie a rencontré l’amour de sa vie. En 2013, lors du tournage de Suite française, Elle se préparait à jouer Céline lorsqu’elle a rencontré l’assistant réalisateur Tom Ackerley. Au début, ce n’était pas facile de commencer leur romance, en fait, c’est elle qui a été encouragée à faire le premier pas.

« J’étais célibataire et l’idée d’avoir une relation me donnait envie de vomir. Avec Tom, nous étions amis depuis longtemps et j’ai toujours été amoureuse de lui. Je pensais : ‘Il ne m’aimerait jamais’. Je me suis dit : ‘Ne sois pas con, dis-lui que tu l’aimes' », a commenté en dialogue avec Vogue. Et il a conclu : «Puis c’est arrivé. Bien sûr, nous sommes ensemble. Cela est parfaitement logique, de la même manière que rien n’a jamais eu de sens auparavant.”. Bien qu’ils aient essayé de garder le secret au début et de feindre l’amitié, le plan a échoué.

Enfin, en 2016, ils ont scellé leur amour avec un mariage privé qui a eu lieu à Australie et où seuls quelques amis et famille étaient invités. Son idylle avec le producteur et réalisateur reste tout aussi forte : ils travaillent ensemble sur Barbie et ils ont deux animaux de compagnie. Mais bien que l’actrice ait déclaré son souhait de maternité à maintes reprises, ils n’ont pas encore réalisé ce rêve. Sans aucun doute, c’est une histoire d’amour digne d’Hollywood.

