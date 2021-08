L’histoire d’amour de Joey King et Jacob Elordi dans The Kissing Booth

Cette semaine reviens Le stand des baisers, l’une des sagas les plus marquantes du service de streaming Netflix. Mercredi 11 août, la trilogie de films avec Joey roi Oui Jacob Elordi, Qui est-ce ils étaient en couple dans la vraie vie, étant l’une des parades nuptiales préférées du fandom. Comment s’est passée votre histoire d’amour ? Ici, nous vous disons les détails!

« L’été avant de partir pour l’université, Elle fait face à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à l’autre bout du pays avec Noah, son incroyable petit ami, ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec Lee, son meilleur ami. Ce qui l’un d’entre vous va lui briser le cœur dans le dernier volet de cette trilogie ? »dit le synopsis de la bande. Les interprètes de Elle et Noé Ils ont traversé l’écran avec leur romance, mais ils ne sont plus ensemble.

Les jeunes se sont rencontrés lors du tournage du premier long métrage en 2017 et dès le premier instant ils ont commencé à s’entendre, de manière amicale, comme indiqué Joey. Il a également déclaré que même s’il lui semblait beau, Je l’ai vu comme un ami et il n’y a pas eu de coup de foudre. En passant de nombreuses heures ensemble sur le plateau et en incarnant leurs personnages, ils ont réalisé qu’ils s’aimaient et ont franchi le pas.

Dans une interview avec Magnifique, Roi Il a dit: « C’est une expérience très intéressante de rencontrer votre petit ami sur le plateau parce que vous passez beaucoup de temps ensemble et ils deviennent très proches très rapidement. Nous passions 17 heures par jour ensemble, et nous sortions tous après le travail pour regarder des films, etc. . C’était super. ». En février 2017, ils officialisaient le couple avec une photo publiée sur Instagram.

Les adeptes des deux artistes ont célébré la nouvelle et ont toujours commenté avec tendresse chaque image d’eux lors d’un voyage ou d’une sortie quelque part. Il était normal pour eux de partager des photos ensemble, puis de sortir ensemble, mais les fans ont commencé à remarquer qu’il n’y avait plus de messages et la raison en était qu’ils étaient dans un Pause qui a conduit à une séparation fin 2018.







Jusqu’à présent, il n’y a aucune raison pour la fin du couple, mais la vérité est que une fois séparés, ils ont dû travailler ensemble pour la suite de The Kisses Stand et elle l’a même défini comme « un sacrifice ». Le temps a passé et ils se sont réunis une fois de plus pour le troisième film, bien que tous deux dans des réalités différentes : Joey roi est en couple avec Steven Piet et, de son côté, Jacob Elordi entretient une cour avec Kaia Gerber.