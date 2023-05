L' »heureux accident » qui a conduit au casting de Barbie pour John Cena

Quand Barbie En salles le 21 juillet, le public verra différentes versions de Barbie et Ken, dirigées par Margot Robbie et Ryan Gosling, sur grand écran. L’un de ces Kens est un triton, qui, nous l’avons récemment appris, est joué par le champion et acteur de la WWE Jean Cena. Lors d’une apparition sur Aujourd’hui, Cena a raconté à l’animateur Hoda Kotb comment il était devenu l’un des films les plus attendus de 2023. Cena joue également dans cette année X rapide(un autre film très attendu) qui s’est avéré être en train de tourner en face de Barbie. Lorsque Cena a rencontré Robbie, qui est également producteur du film, il a saisi le moment.





Cena a dit à Kotb :

« Honnêtement, c’était un heureux accident. Lors d’une rencontre accidentelle avec Margot Robbie, j’ai dit: « Je ferais à peu près tout ce dont vous avez besoin parce que j’aime vraiment le film. » Ils m’ont demandé si je voulais être un triton. J’ai dit: ‘Oui, bien sûr.’

Dans une comparution séparée sur Aujourd’hui avec Hoda & Jenna (que vous pouvez regarder ci-dessous), Cena a partagé ce que le public peut attendre de Greta Gerwig Barbie. « C’est surréaliste. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens vont s’amuser à le regarder. Je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. »

Gerwig, qui a remporté des nominations aux Oscars pour son travail sur Petite femme et Dame Oiseau, réalise le film. Elle a co-écrit le scénario aux côtés de Noah Baumbach. Barbie met en vedette Robbie en tant que poupée emblématique sortant de Barbie Land et se dirigeant vers le monde réel. Le film met également en vedette Ryan Gosling (en tant que chef de file Ken), Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Will Ferrell, Michael Cera et Emerald Fennell. Pour ceux qui se demandent, Dua Lipa dépeint l’homologue sirène de Cena.

John Cena parle de la similitude entre Barbie et Fast X

Alors que Barbie et X rapide semblent être des mondes à part, Cena estime que les deux films partagent quelque chose en commun :

« Je pense Barbie et X rapide partagent beaucoup de parallèles. Leur liste de distribution est incroyable. Le Barbie la liste des acteurs est incroyable. Le X rapide la liste des acteurs est incroyable. »

Cena revient à la Rapide furieux franchise cinématographique pour son dixième opus en tant que Jakob Toretto, un rôle dans lequel il est né F9 : La saga rapide. X rapide met en place Rapide et furieux 11, dont la sortie est prévue en 2025. Le film est réalisé par Louis Leterrier d’après un scénario de Dan Mazeau et Justin Lin. Le casting impressionnant du film comprend Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron et Rita Moreno. La fille de feu Paul Walker, Meadow Walker, a également fait une apparition dans le film. Cena a également mentionné lors de son Aujourd’hui interview qu’il y avait quelques apparitions surprises supplémentaires qu’il n’était pas autorisé à divulguer.

Cena peut être vu comme Jakob Toretto dans X rapide à partir du 19 mai. Le public devra attendre un peu plus longtemps pour le voir enfiler une queue de sirène. Barbie premiers ministres le 21 juillet.