L’heure des conférences Bandai Namco et Razer pour cet E3 se confirme

Nous avons déjà les heures des événements qui manquaient. Parmi eux, le temps de la conférence Bandai Namco de l’E3 et celui de Razer.

A quatre jours du début du marathon des salons d’été, l’ESA a enfin publié une liste de toutes les conférences qui n’avaient pas encore été présentées. Et parmi eux le Heure de la conférence de Bandai Namco de E3, celui de Razer ou celui de Vitrine des Indes.

La plupart des sociétés qui restaient pour donner un calendrier de leurs événements se sont agglutinées le lundi 14. Capcom a été la première à confirmer cette heure tout au long de cette matinée mais maintenant nous l’avons, enfin le reste.

Le programme est le suivant pour le lundi 14 juin :

19h15 – Conférence Take-Two

20:10 – Jeux Mythiques

21h00 – Vitrine des Indes

21h30 – Jeux de la liberté

22h00 – Venn

23h30 – CAPCOM

00:00 – Razer

Aucun détail n’a été donné sur la destination des cours, mais n’oubliez pas qu’il y en a, comme Razer, qui ouvre pour la première fois à cet E3.

De leur côté, les conférences du mardi 15 juin sont également confirmées, notamment l’heure du gala des prix E3.

18h00 – Nintendo Direct + Threehouse Live

23:25 – Bandai Namco

02:45 – Remise des prix et gala

Vous pouvez voir le programme complet dans ce lien, où nous vous disons tout ce que nous savons à ce sujet. Maintenant, en théorie, il y aurait déjà tous les discours ou conférences dans lesquels des annonces ou des présentations vont être faites. Mais n’oubliez pas que l’E3 continue plus loin et pendant le salon il y aura des événements dédiés et quelques autres surprises. Parmi eux, lors de la remise des prix. Ou du moins c’est ce que l’ESA a laissé entendre.