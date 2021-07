L’heure de sortie de la saison 2 d’Outer Banks de Netflix et toutes les dernières mises à jour ici

– Publicité –



Regarde vivant, Pogues ! La saison 2 d’Outer Banks n’est qu’à quelques heures et sera disponible en streaming sur Netflix. Et nous sommes si près de découvrir ce qui s’est passé avec Sarah Cameron et John B. après la fin choquante de la saison 1.

La saison 2 d’Outer Banks reprendra là où la saison précédente s’est terminée. John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyncline) se rendent aux Bahamas et tous les autres membres de l’OBX pensent qu’ils sont morts. Cette bande-annonce montre déjà que la saison 2 sera intense, dramatique et explosive, avec des personnages nouveaux et anciens rendant la tâche plus difficile pour nos Pogues.

Cependant, quand sera-t-il Banques extérieures La saison 2 sera disponible sur Netflix

Netflix publiera la saison 2 d’Outer Banks, basée sur l’heure au siège de Netflix en Californie. Les nouvelles séries télévisées tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT). L’heure à laquelle il apparaît sur Netflix varie en fonction de votre lieu de résidence.

À quelle heure sort la saison 2 d’Outer Banks ?

Horaires de sortie de la saison II d’Outer Banks : voici les détails de sa disponibilité dans votre pays

Banques extérieures 2 sortira le vendredi 30 juillet. L’heure de sortie exacte variera en fonction de l’endroit où vous résidez dans le monde. Comme vous pouvez le voir, l’heure de sortie de Netflix 12AMPT correspond à l’heure de votre pays. Ci-dessous, vous pouvez trouver des informations sur les heures de sortie dans une poignée de fuseaux horaires principaux.

États-Unis (PDT), 00h00

États-Unis (HAE), – 03h00

Canada – 3:00 AM (Toronto), 12:00 AM (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST). 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale). – 09H00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est), 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney).

Japon (Tokyo) – 16h00

Nouvelle-Zélande (Auckland), 19:07

À quoi s’attendre de la saison 2 d’Outer Banks ?

La saison 1 a été décevante. Les fans peuvent supposer que la saison 2 verra un changement de lieu, l’histoire passant des Outer Banks aux Bahamas. Le compte Twitter officiel a partagé un teaser disant « A bientôt aux Bahamas ». Chase Stokes était l’acteur principal et a parlé à Chicks in the Office de la prochaine saison. Il a dit:

Casting de la saison 2 d’Outer Banks

Netflix a confirmé la plupart des acteurs de la saison 2 d’Outer Banks. Madelyn Clline et Chase Stokes (qui jouent John B. et Sarah) seront de retour dans la nouvelle saison.

Rudy Pankow et Jonathan Daviss reviennent pour la prochaine saison. Charles Esten (Austin North), Drew Starkey, Deion Smith et Deion Scott sont tous de retour. Julia Antonelli ainsi que Caroline Arapoglou devraient également être de retour.

Deadline a annoncé qu’Elizabeth Mitchell (perdue et Once Upon A Time) rejoint la saison 2 d’Outer Banks, Mitchell joue Limbrey. Mitchell ressemble à un méchant méchant !

La date limite a également confirmé l’ajout de Carlacia Grants à la distribution pour la saison 2. Grant joue Cleo au cours de la nouvelle saison.

On peut également s’attendre à ce que quelques nouveaux membres de la distribution apparaissent dans la nouvelle saison. Nous savons tous que le spectacle ira dans les Caraïbes, il y a donc plus de trésors à découvrir. Nos chasseurs de trésors seront certainement sur la piste. Ils en trouveront plus s’ils peuvent en trouver un.