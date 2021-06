L’heure de sortie de Conjuring 3: voici quand il sort sur HBO Max

The Conjuring 3 sortira sur HBO Max le 4 juin. Voici à quelle heure il devient disponible pour diffuser aux États-Unis.

Prêt pour la prochaine tranche de La conjuration la franchise? Bien sûr, vous êtes! Patrick Wilson et Vera Farmiga sont sur le point de revenir en tant que couple d’enquêteurs paranormaux préférés de tous Ed et Lorraine Warren dans le troisième film de la série, intitulé La conjuration : le diable m’a fait le faire.

Grâce à la décision de WarnerMedia de libérer La Conjuration 3 dans les cinémas et sur leur service de streaming HBO Max en même temps, les fans de la franchise pourront la regarder en ligne dès minuit PT le 4 juin.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le La Conjuration 3 heure de sortie sur HBO Max, et où et comment le regarder.

Quand est-ce que La Conjuration 3 sortir sur HBO Max ?

L’heure de sortie de Conjuring 3: HBO Max révélée. Image : Warner Bros./New Line Cinema

La Conjuration 3 heure de sortie sur HBO Max : quand sort-il ?

La Conjuration 3, ou alors La conjuration : le diable m’a fait le faire, sortira le 4 juin. Il sera diffusé sur HBO Max en même temps que la sortie en salles aux États-Unis. Tout comme Netflix, HBO Max a tendance à sortir ses nouveaux films et émissions à minuit, heure du Pacifique.

La Conjuration 3 sortira sur HBO Max à 00h00 PT/3h00 HE

Donc, si vous préférez éviter d’aller au cinéma, vous pouvez soit rester éveillé tard pour une projection du film à minuit dans le confort de votre foyer, vous lever très tôt pour une projection effrayante à l’heure du diable ou sauver Ed et Lorraine Warren prochaine aventure paranormale pour vendredi soir.

Les téléspectateurs devront être abonné à HBO Max pour diffuser le film. Vous pouvez vous inscrire ici.

Volonté La Conjuration 3 être disponible pour regarder en ligne à l’international ?

Malheureusement, La Conjuration 3 est une exclusivité HBO Max, ce qui signifie qu’il ne sera disponible en streaming en ligne qu’aux États-Unis et dans certains territoires américains.

Le film est déjà sorti dans les cinémas de quelques pays, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie, l’Australie, le Brésil, l’Argentine, l’Indonésie, le Mexique et la Corée du Sud.

Le 4 juin, il sortira dans les cinémas d’encore plus de pays d’Europe ainsi qu’au Canada et aux États-Unis.

Il sortira dans les cinémas de France, des Pays-Bas, de Russie et de Pologne les 9, 10 et 11 juin. L’Allemagne et Singapour devront attendre le 1er juillet pour le voir sur grand écran, si vous vous sentez suffisamment à l’aise pour le faire.

Volonté La Conjuration 3 être sur Netflix ?

Nan! Le film ne sera pas disponible en streaming sur Netflix car il s’agit d’une exclusivité HBO Max. Il pourrait un jour apparaître sur le service de streaming, mais ne comptez pas sur son arrivée de si tôt.

LIRE LA SUITE: Annabelle Comes Home : La véritable histoire derrière la poupée est encore plus terrifiante que le film

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂