L’heure de pointe commence dans Train Sim World 2 le 19 août, la mise à niveau gratuite de la PS5 part

Le simulateur d’avion à gros budget peut exister sur un autre système, mais au moins nous, les navetteurs PlayStation, avons la version PS5 de Train Sim World 2 à attendre. Il partira le 19 août aux côtés de la nouvelle mise à jour Rush Hour, qui débutera avec le gigantesque itinéraire Boston Sprinter de 43 milles.

Le communiqué de presse taquine: «Le Boston Sprinter comprend la route de 43 milles de Boston, Massachusetts à Providence, Rhode Island et une branche de quatre milles de Canton Junction à Stoughton. Ce module complémentaire comprend l’Amtrak ACS-64 ainsi que la locomotive diesel MBTA F40PH-3C. Il arrivera avec des enregistrements sonores authentiques exceptionnels tirés des vraies locomotives.

Comme toujours, vous aurez également un emploi du temps complet à compléter, ainsi qu’un tas de modules de formation et de scénarios de type campagne. Deux autres itinéraires aux heures de pointe suivront : Nahverkehrsnetz Dresden à Riesa et Londres Victoria à Brighton. Un abonnement de saison sera disponible, au prix de 34,99 €/39,99 €, et vous donnera accès aux trois itinéraires dès leur sortie.

Train Sim World 2 est une expérience étonnamment calme et relaxante, nous sommes donc vraiment impatients de voir comment ses performances sont améliorées par la PS5.