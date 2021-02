L’hésitation lors de la réponse entraîne une diminution de la sincérité perçue

Les résultats d’une étude récente menée par l’American Psychological Association suggèrent qu’en communiquant, plus l’hésitation est longue, moins la réponse apparaît sincère. L’étude a affirmé que lorsque les gens s’arrêtent avant de répondre à une question, même pendant quelques secondes, leurs réponses sont perçues comme moins sincères et crédibles que si elles avaient répondu immédiatement.

La recherche a été publiée dans «Journal of Personality and Social Psychology». «L’évaluation de la sincérité des autres est une partie omniprésente et importante des interactions sociales», a déclaré l’auteur principal Ignazio Ziano, PhD, de Grenoble Ecole de Management.

« Nos recherches montrent que la vitesse de réponse est un indice important sur lequel les gens fondent leurs inférences de sincérité », a ajouté le Dr Ziano. Les chercheurs ont mené une série d’expériences impliquant plus de 7 500 personnes des États-Unis, du Royaume-Uni et de France. Les participants ont écouté un extrait audio, visionné une vidéo ou lu le récit d’une personne répondant à une question simple (exemple: ont-ils aimé un gâteau préparé par un ami ou ont-ils volé de l’argent au travail).

Dans chaque scénario, le temps de réponse variait d’un délai immédiat à un délai de 10 secondes. Les participants ont ensuite évalué la sincérité de la réponse sur une échelle mobile. Dans les 14 expériences, les participants ont systématiquement évalué les réponses différées comme moins sincères, quelle que soit la question, qu’il s’agisse d’une question inoffensive sur le gâteau ou d’une question plus sérieuse concernant la commission d’un crime.

Quelques conditions ont réduit cet effet, ont découvert les chercheurs. Par exemple, si la réponse était considérée comme socialement indésirable, comme dire «Non, je n’aime pas ça» lorsqu’un ami vous demande si vous aimez son gâteau, la vitesse de réponse ne semble pas avoir beaucoup d’importance; la réponse a été jugée sincère, qu’elle soit rapide ou lente. Les chercheurs ont également constaté que si les gens pensaient qu’une réponse plus lente était due à un effort mental (par exemple, avoir à réfléchir si vous aviez volé des bonbons il y a 10 ans), la vitesse de réponse avait un effet moindre.

Les résultats ont de larges implications, selon le Dr Ziano. « Chaque fois que les gens interagissent, ils jugent la sincérité de chacun. Ces résultats peuvent être appliqués à un large éventail d’interactions, allant du bavardage sur le lieu de travail aux couples et aux amis qui se chamaillent », at-il déclaré. « De plus, lors des entretiens d’embauche, des audiences et des procès, les gens sont souvent chargés de juger de la sincérité. Ici aussi, la rapidité de réponse pourrait jouer un rôle. »

Par exemple, dit-il, imaginez un responsable du recrutement demandant à deux candidats, nommés Ann et Barb, s’ils connaissent vraiment le langage de programmation Javascript, comme ils le prétendent. Ann dit oui immédiatement, tandis que Barb répond oui après trois secondes. « Nos résultats suggèrent que dans cette situation, le responsable du recrutement est plus susceptible de croire Ann que Barb, et donc plus enclin à embaucher Ann », a déclaré le Dr Ziano. « En général, chaque fois qu’une réponse nécessite une réponse, comme lors d’un entretien d’embauche, les réponses différées peuvent être perçues comme moins sincères. »

Un autre domaine où le temps de réponse peut être important est la réaction du jury aux témoignages devant le tribunal. « Il serait injuste pour l’intervenant, tel qu’un suspect de crime, que le délai de réponse soit attribué à tort à la suppression de la pensée ou à la fabrication de réponses alors qu’il était en fait causé par un facteur différent, comme le simple fait d’être distrait ou réfléchi », a déclaré le Dr Ziano .

L’expérience finale a révélé que le fait de demander explicitement aux participants d’ignorer la réponse retardée réduisait, mais ne supprimait pas complètement, l’effet d’une réponse retardée sur le jugement de sincérité ou de culpabilité. « Néanmoins, nos recherches montrent que, dans l’ensemble, une réponse rapide semble être perçue comme plus sincère, tandis qu’une réponse retardée ne serait-ce que de quelques secondes peut être considérée comme un lent mensonge », a déclaré le Dr Ziano. (ANI)

