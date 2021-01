L’héritier de Samsung Lee Jae-yong est de nouveau condamné à deux ans et demi de prison

C’est arrivé à nouveau. Lee Jae-yong, qui se positionne comme héritier de l’empire Samsung après le décès de son père, a été condamné à deux ans et demi de prison. L’exécutif a déjà vécu une situation similaire en août 2017, lorsqu’il a été condamné à cinq ans de prison, dont il n’a purgé qu’un seul.





Lee Jae-yong a été condamné par un tribunal sud-coréen à 30 mois de prison pour une accusation de corruption. Cela signifie, entre autres, que vous n’aurez pas votre mot à dire dans les décisions importantes de l’entreprise pendant votre incarcération. Quelque chose de particulièrement important maintenant que son père est décédé et que tout le processus de succession et d’héritage de la fortune de l’homme le plus riche de Corée du Sud est en cours.

30 mois de prison en cours de succession

Cet emprisonnement a à voir avec l’affaire de corruption qui a également conduit Lee Jae-yong en prison en 2017. Les procureurs ont montré que Lee Jae-yong soudoyé un associé de l’ancien président Park Geun-hye et cela a conduit à son entrée en prison pour une période de cinq ans. La peine a ensuite été réduite à un an.

Après ça Samsung a promis de créer un comité indépendant et de transparence afin que la gestion de la plus grande entreprise du pays soit plus claire. Cela n’a pas été suffisant pour le juge, qui indique que cela n’a pas été pleinement efficace.

Les avocats de Lee Jae-yong s’attendre à ce que cette nouvelle période de 30 mois soit réduite à 18 mois en raison d’avoir déjà purgé un an de la peine dans le passé. Ils pourront faire appel de la condamnation au cours des sept prochains jours, mais il sera difficile que la décision soit différente puisque c’est la Cour suprême elle-même qui a prononcé la sentence.

Ce qui est vraiment pertinent ici, c’est qu’adviendra-t-il de la succession de Samsung. Actuellement et après la mort de Lee Kun-hee, c’est une équipe de cadres supérieurs qui dirige l’entreprise tandis que Lee Jae-yong prend le trône de son père. S’il l’accepte, parce que les choses se compliquent à la fois en étant en prison et par l’opinion publique et surtout du gouvernement sud-coréen à son égard.

Via | SCMP