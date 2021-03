L’héritage du télescope Arecibo à la recherche d’extraterrestres brisé vivra pendant des millions d’années

Observatoire d’Arecibo radio télescope à Porto Rico, qui a fait la première tentative de la Terre pour contacter des extraterrestres, a façonné la recherche cosmique pionnière pendant près de six décennies. Son effondrement en décembre L’année dernière, précédée de deux pannes de câbles et de la décision de la National Science Foundation (NSF) de mettre hors service et de démanteler le télescope, a marqué la fin d’une époque.

Néanmoins, Arecibo laisse derrière lui un riche héritage de découvertes scientifiques couvrant 57 ans, et les données collectées avant la disparition du télescope continueront à informer l’étude des astéroïdes, des planètes et des galaxies lointaines, ont récemment rapporté des chercheurs.

Les scientifiques ont souligné les contributions durables d’Arecibo à la radioastronomie dans une présentation le 19 mars lors de la 52e Conférence sur la science lunaire et planétaire (LPSC), qui s’est tenue pratiquement cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Les présentateurs ont écrit qu’Arecibo a laissé une « marque indélébile sur la science planétaire, la radioastronomie et les sciences spatiales et atmosphériques », et ils ont exprimé le chagrin entourant son effondrement dans un haïku mélancolique: « Six décennies de service / Le télescope d’Arecibo / Perdu, pas oublié . «

En rapport: Un drone attrape les derniers moments de l’Observatoire d’Arecibo

Construit en 1963, l’antenne du télescope Arecibo, large de 1000 aliments (305 mètres), était le plus grand et le plus puissant radiotélescope au monde. Il a diffusé la première tentative de la Terre pour contacter des extraterrestres – le « Message d’Arecibo » – en 1974, projetant une missive picturale dans l’espace qui comprenait de simples images d’un humain; le télescope Arecibo; la formule pour ADN ; un diagramme de notre système solaire ; et certains des produits chimiques pour la vie, selon le Recherche d’intelligence extraterrestre (SETI) Institut.

Arecibo a aidé les astronomes à mesurer les rotations de Mercure et de Vénus pour la première fois. Il a détecté la première exoplanète connue en orbite autour d’un pulsar, en 1990. L’observatoire a scruté les anneaux de Saturne et cartographié la surface de la lune. Il a même vérifié la théorie d’Albert Einstein sur la relativité et ont déduit la présence d’ondes gravitationnelles, ont rapporté les chercheurs au LPSC.

Le télescope a également révolutionné l’utilisation du radar pour l’étude et le suivi des astéroïdes en orbite près de notre planète. Arecibo a collecté des données critiques sur leurs propriétés physiques, leurs satellites et leurs orbites, permettant à la NASA de calculer le risque qu’un astéroïde pourrait présenter la terre , a déclaré le présentateur du LPSC Patrick Taylor, un scientifique principal de l’Association de recherche spatiale des universités au Lunar and Planetary Institute de Houston, au Texas.

« Au cours des 10 dernières années, nous avons considérablement élargi le nombre d’observations que nous avons effectuées sur les astéroïdes géocroiseurs, avec Arecibo et avec le radar en général », a déclaré Taylor à 45Secondes.fr. « Arecibo n’est pas la seule installation pour cela, mais c’était de loin l’instrument le plus puissant et le plus sensible à utiliser. Nous avons observé des centaines d’astéroïdes géocroiseurs avec Arecibo », a déclaré Taylor.

Arecibo a repéré les premières exoplanètes confirmées autour du pulsar PSR 1257 + 12, lors d’une étude du ciel en 1992. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

J’ai regardé toute ma carrière professionnelle tomber dans un gouffre. Patrick Taylor, scientifique principal de l’USPRA

Mais le travail d’Arecibo s’est arrêté brutalement en 2020. les câbles du télescope sont tombés en panne en août cette année-là, et puis un autre s’est cassé en novembre . Après avoir examiné les dommages et évalué l’état des câbles de support restants, NSF a annoncé que le télescope ne pouvait pas être réparé en toute sécurité et serait mis hors service. Mais le 1er décembre, un autre câble cassé a envoyé la plate-forme d’instruments d’Arecibo plonger dans la parabole du télescope ci-dessous – un spectacle dévastateur qui a stupéfié les astronomes et les scientifiques planétaires du monde entier.

«J’ai vu toute ma carrière professionnelle tomber dans un gouffre», a déclaré Taylor. « Depuis mes études supérieures, ce que j’ai fait, c’était la science Arecibo. C’est évidemment un coup dur à prendre. »

D’ici là, Arecibo avait non seulement accumulé un record de plusieurs décennies de réalisations scientifiques révolutionnaires, il avait également enregistré un trésor d’observations qui informeront le travail des scientifiques pour les années à venir, selon la présentation du LPSC.

« En ce qui concerne les radars d’astéroïdes, nous avons une énorme archive de données que nous devons continuer à parcourir – il y a beaucoup de modélisation détaillée, en particulier la détermination des formes tridimensionnelles réelles de ces corps, qui peut prendre beaucoup de temps ». Dit Taylor. « Même si nous ne disposerons pas de nouvelles données d’Arecibo, nous disposons certainement de nombreuses données d’archives qui peuvent nous occuper pendant un certain temps. »

Dommages au télescope de 305 mètres de l’observatoire d’Arecibo, après son effondrement le 1er décembre 2020. Les restes de la plate-forme d’instruments sont visibles sur la parabole du télescope. Date de la photo: 8 décembre 2020. (Crédit d’image: Michelle Negron, National Science Foundation)

L’héritage d’Arecibo est également préservé dans son impact de longue date sur la science et l’éducation pour les communautés de Porto Rico, ont déclaré les scientifiques du LPSC.

« De nombreux scientifiques de Boricua, même ceux en dehors de l’astronomie et de la science planétaire, ont commencé leur chemin dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques en s’inspirant de l’observatoire d’Arecibo », ont-ils écrit dans la présentation.

Mais la partie la plus durable de l’héritage d’Arecibo est peut-être le message d’Arecibo, qui continuera à avancer longtemps après que des générations de scientifiques aient passé au peigne fin toutes les données du télescope. Le message voyage à la vitesse de la lumière vers sa cible – un amas de 300 000 étoiles à environ 25 000 années-lumière (environ 150 quadrillions de miles, soit près de 240 quadrillions de kilomètres) de la Terre; même après avoir atteint sa destination, le message continuera son voyage dans l’espace extra-atmosphérique, peut-être pendant des millions d’années, le Cornell Chronicle a rapporté en 1999, à l’occasion du 25e anniversaire de l’émission phare d’Arecibo.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.