L’héritage de Poudlard : un fan construit un joli coin dans la salle sur demande pour l’elfe de maison Deek

deek est dans L’héritage de Poudlard l’elfe de maison de l’école de sorcellerie et de sorcellerie et aide les joueurs, les salle des envies s’accumuler. Pour déverrouiller, équiper et agrandir la salle sur demande, certaines conditions doivent être remplies. révèle ce que c’est notre guide.

Un fan a probablement voulu remercier Deek et, avec l’aide du Meublesque l’on trouve par exemple dans des coffres à Poudlard ou dans les environs ou achetés dans des magasins, a construit un petit coin pour l’elfe de maison.

Hogwarts Legacy: Room of Requirement est une retraite pour Deek

La photo montre le coin où Deek peut se mettre à l’aise. Il a un petit Bureauun zone assise et même un petite table à côté d’un Sapin de Noël. Le canapé est caché derrière un petit paravan qui sert de paravent :

Afficher le contenu de Reddit Cliquez ici pour voir le contenu de Reddit.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de Reddit. Toujours afficher le contenu de Reddit

La taille des meubles était en plus pour la hauteur de l’elfe de maison ajusté. Les meubles peuvent être agrandis ou rétrécis à volonté à l’aide des touches fléchées.

Dans les commentaires, le fan dévoile un détail particulièrement doux : il en a un urne placé de manière à ce que l’elfe de maison puisse avoir son ami décédé à proximité.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Deek court généralement dans le salle des envies autour et nettoie la pièce, par exemple. Le coin devrait servir de remerciement à Deek comme lieu de détente, mais utilisez-le vraiment Malheureusement, le PNJ ne peut pas faire ce coin. Tout au plus pourrait-il arriver que son itinéraire de course prédéterminé traverse accidentellement la zone d’habitation.

En plus de la salle sur demande, le joueur « Hogwarts Legacy » prévoit également le vivariums ajusté pour convenir à Deek s’il devait s’égarer là-bas. Les vivariums servent animaux capturés comme maison et peut également être décoré.

Si vous êtes coincé ailleurs dans Hogwarts Legacy, ne vous inquiétez pas. Dans notre liste des guides devrait être la bonne solution pour vous.