L’héritage de Poudlard : les 3 mystères de Poudlard et comment résoudre les énigmes

qui dans L’héritage de Poudlard marche attentivement dans les couloirs de l’école, prend vite conscience de la Secrets de Poudlard bump, 3 petits puzzles dans les murs de l’école qui présentent leur propre ensemble de défis. Qui tous les trois examens, que casse-tête de pontle Puzzle de la Tour de l’Horloge et le Puzzle de porte en fercomplète, obtient une récompense unique.

La série s’appelle Résolvez les mystères de Poudlard et peut être trouvé dans le manuel à exploration être trouvé. Si vous avez résolu une énigme, vous l’obtenez Le maillot de bain de Truth Finder. Après 2 énigmes résolues il y a le Tailcoat sur mesure et après 3 énigmes résolues une cape de fêteles fans probablement encore des films devrait savoir.

Les secrets de Poudlard : le mystère du pont

Entre le extension de la bibliothèque et La grande salle il y a un droit pont large, qui relie les deux ailes du bâtiment. Le moyen le plus simple d’arriver à ce point est de se diriger vers l’emplacement de Flea Flames hall principal transporté et de là a mis un repère vers le bâtiment voisin.

localité : Pont entre l’annexe de la bibliothèque et la grande salle

: Pont entre l’annexe de la bibliothèque et la grande salle Condition préalable: Incendie

Comme vous le verrez rapidement, le pont n’est pas seulement très beau, il détient aussi un secret pour vous. Pour résoudre cette énigme, vous devez interagir avec les quatre bols à feu, qui sont situés à gauche et à droite sur les garde-corps, mais un seul d’entre eux est allumé au début. Un fait que vous devriez maintenant changer.

avec un sortilège de feu, Incendio ou Confringo, vous allumez les trois autres obus. Maintenant qu’une flamme repose en eux, vous pouvez interagir avec les braseros et les unir Valeur de I à IV assigner. Pour savoir quelle valeur est correcte, allez à la extrémité nord-ouest du pont et regarde le sol.

Vous découvrirez un cercle qui s’éteint quatre symboles existe, chacun ayant reçu une valeur. Vous pouvez également voir les mêmes symboles sur chacun des quatre bols à feu, vous avez donc maintenant la solution pour quel numéro correspond à quel bol. Maintenant, réglez-le correctement quatre fois et un passage secret devient libre.

Les secrets de Poudlard : le mystère de la tour de l’horloge

Le prochain mystère de la marque Hogwarts Legacy vous attend dans tour de l’horlogequi à son tour est dans aile sud situé. Voyagez jusqu’à l’emplacement Flea Flame Cour de la Tour de l’Horloge et vous découvrirez un total de quatre portes verrouillées avec des symboles étranges à résoudre pour ce puzzle. Mais vous devez être correctement préparé pour cela.

localité : Cour de la tour de l’horloge, aile sud

: Cour de la tour de l’horloge, aile sud Condition préalable: Glacius, Alohomora (Niveau 2)

Puisque vous pour la tour de l’horloge casse-tête Sort Alohomora au niveau 2 requis, il est impératif que vous ayez déjà au moins cette fois 9 statues de demiguises avoir trouvé. Si ce n’est pas le cas, consultez notre guide et effectuez d’abord cette tâche : Collectionnez toutes les statues Demiguise avec des emplacements.

Le principe est en fait assez simple. Chacun de quatre portes dans la tour de l’horloge est bloqué par une grille, dans laquelle gravé un symbole devenu. Vous pouvez également trouver ces symboles au balancier de l’horloge encore. Alors rendez visite au pendule plus haut et regardez-le de près.

Finalement, il gèle aussi Glacius allumé lorsque le pendule et le symbole sont superposés. En conséquence, le treillis devant la porte correspondante disparaît et vous pouvez rechercher des trésors derrière. Pour relâcher à nouveau le pendule, il vous suffit d’agir Confringo à l’endroit où vous avez lancé le sort de gel. Cependant, la magie de la glace s’estompe d’elle-même après un certain temps.

porte #1 : Situé au sous-sol près de l’emplacement Flea Flame de la Cour de l’Horloge.

: Situé au sous-sol près de l’emplacement Flea Flame de la Cour de l’Horloge. porte #2 : Au même niveau que la partie inférieure du pendule, dans la zone ouest. Il y en a un derrière la porte boîte à oeil vous devez donc désillusion utiliser.

: Au même niveau que la partie inférieure du pendule, dans la zone ouest. Il y en a un derrière la porte vous devez donc utiliser. porte #3 : Un étage au-dessus de la porte #2, au même niveau que le garde-robe du Clé Daidalique . La porte est à l’extrémité la plus à l’est.

: Un étage au-dessus de la porte #2, au même niveau que le garde-robe du . La porte est à l’extrémité la plus à l’est. porte #4: Un étage au-dessus de la porte #3. Suivez le cours de la prochaine série d’escaliers jusqu’à un niveau intermédiaireoù vous pouvez sortir.

Les secrets de Poudlard : le mystère de la porte de fer

Pour le dernier casse-tête à Poudlard, vous devez sortir du Le bureau du directeur voler une clé pour l’utiliser pour un Porte en fer dans le couloir ouvrir devant ce même bureau. Ce qui n’est pas si facile, car vous ne pouvez entrer dans le bureau du directeur que lorsque votre magie Alohomora déjà au niveau 3 situé.

localité : Le Grand Escalier

: Le Grand Escalier Condition préalable: Alohomora (Niveau 3)

Le moyen le plus rapide de trouver la porte en fer que vous devez ouvrir avec la clé est de vous rendre à l’emplacement Flea Flame salle des trophées dans la région Le grand escalier visites. Maintenant continue à courir, ouvre la lourde porte en fer avec Alohomora (niveau 1) et avance jusqu’au bureau du directeur. D’autre part le même engin se tient la porte, gardée par deux statues et sans clé impossible d’ouvrir.

La clé est dans L’étude du directeurqui lui-même au-dessus du bureau du directeur situé. Le bureau, vous ne pouvez que depuis la mission principale Le complot Polynectar entrez et de là un escalier mène au bureau. Alternativement, vous pouvez accéder à l’étude en avec un balai sur le balcon s’envole.

Mais peu importe comment vous atteignez cet espace, vous en aurez besoin dans tous les cas Alohomora (Niveau 3)pour entrer, vous devez donc ranger Statues Demiguise cherchez ce sort pour atteindre le niveau requis. En récompense, il y a aussi une belle cape de la marque Ron Weasley.