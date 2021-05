« L’héritage de Jupiter »: la chronologie des principaux événements de la série Netflix

La première saison de « L’héritage de Jupiter»(« Jupiter’s Legacy »dans sa langue d’origine), une série de super-héros basée sur les bandes dessinées homonymes de Mark Millar et Frank Quitely, se concentre sur la lutte de Sheldon Sampson / Utopian pour préserver le code, lui causant des problèmes avec ses enfants, mais l’origine de l’Union de la justice est également représentée.

Dans sept des huit épisodes de la fiction de Netflix Il raconte le pèlerinage de Sheldon à Miller Farm et comment les autres ont rejoint son voyage vers l’île mystérieuse, où ils ont obtenu leurs pouvoirs. Par conséquent, une partie de l’histoire se déroule de la fin des années 1920 au début des années 1930.

Alors, quel est l’ordre chronologique des événements de « L’héritage de Jupiter« ? Screen Rant a partagé la chronologie des principaux moments de la série.

LE MARCHÉ BOURSIER TOMBE EN 1929

À cette époque, Sheldon et Walter travaillaient avec leur père dans l’aciérie de la famille. Lorsque la bourse s’est effondrée en 1929, Chester s’est jeté du toit de son immeuble devant Sheldon, qui a été choqué.

Lors des funérailles de son père, Sheldon commence à avoir des visions qui les mènent à Miller Farm, où il trouve plus d’indices. Bien qu’à ce moment-là, il rentre chez lui, ce n’est que pour se préparer et se rendre sur l’île.

Le père de Sheldon s’est suicidé sous ses yeux (Photo: Netflix)

LE VOYAGE SUR L’ÎLE EN 1933

Après quatre ans d’hallucinations, Sheldon retrouve les futurs membres de l’Union de la justice et ensemble, ils se rendent sur l’île mystérieuse. Bien que la fiction ne révèle pas où les protagonistes en sont arrivés, elle présente des êtres anciens apparemment omniscients qui peuvent communiquer psychiquement avec les humains à travers des visions et des rêves. Dans le matériel original, ils apparaissent comme de grands êtres à la peau verte qui sont plus tard explicitement appelés extraterrestres, bien qu’ils ne révèlent pas leurs motivations exactes pour doter les humains de super pouvoirs.

Alors que dans la série, ils sont présentés sous des formes humaines, en particulier comme les personnes que Sheldon, Walt, Fitz, Grace, Richard et George veulent voir le plus, mais aussi, ils sont transportés sur une planète extraterrestre.

Sheldon et les autres sont arrivés sur une île mystérieuse (Photo: Netflix)

BRANDON ET CHLOE ENFANTS

Dans le premier épisode de « L’héritage de JupiterLa petite Chloé et Brandon Sampson semblent jouer avec un autre enfant, mais le plaisir se termine lorsque la fille de Shelson utilise ses pouvoirs pour se mettre en colère. A ce moment, Utopian intervient et leur raconte le code que tous les super-héros doivent respecter.

La scène montre que Sheldon a des attentes élevées pour Chloé et Brandon. Par conséquent, les deux frères grandissent dans l’ombre de leur père, ce qui a ajouté à la distance de leur père, qui se concentre sur le sauvetage du reste du monde et sur les affaires, alimente les tensions avec ses enfants.

Chloé ne veut rien avoir à voir avec l’Union de la justice ou les super-héros (Photo: Netflix)

L’ÉVOLUTION DE L’UNION DE LA JUSTICE

La chronologie de « L’héritage de Jupiter«Est divisé entre le passé et le présent, sautant les décennies intermédiaires pour se concentrer sur le changement des idéologies de la nouvelle génération de super-héros, qui ne semblent pas avoir l’intention de suivre les anciennes règles.

Alors que Chloé ne veut pas faire partie de l’Union, Sheldon ne croit pas que Brandon soit prêt à devenir le chef de l’Union. Pendant ce temps, Hutch, le fils de Skyfox, est un escroc qui n’a aucun pouvoir et tente de retrouver son père; Raikou, la fille de Brainwave, est tuée par son propre père; et Petra, la fille de The Flare, est membre de l’Union.