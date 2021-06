L’héritage de Jupiter avait un budget énorme de 200 millions de dollars, ce qui en fait l’une des plus grosses bombes de Netflix

Netflix n’avance pas avec Jupiter’s Legacy saison 2, ce qui signifie que l’émission de super-héros basée sur la bande dessinée du même nom de Mark Millar sera une entreprise unique. Et un cher à cela. Alors que des rapports ont émergé à la suite de l’annulation sans cérémonie de l’émission, il a maintenant été révélé qu’elle était dotée d’un budget énorme de 200 millions de dollars. En un mot? Aie.

Jupiter’s Legacy était censé avoir plusieurs saisons et était considéré comme un moyen pour Netflix d’entrer dans le jeu de super-héros, un peu comme Amazon a réussi à le faire avec Les garçons. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Comme l’a révélé le rapport THR Borys Kit sur Twitter après l’annonce de la nouvelle, il s’agissait d’une décision commerciale vraiment désastreuse pour Netflix. Dans une série de tweets, voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« À quel point les mesures étaient-elles mauvaises? Jupiter’s Legacy a fait ses débuts le 7 mai sur Netflix et aujourd’hui, sans que personne n’utilise le mot » annulé « , le spectacle est terminé. Les acteurs sont libérés de leurs contrats. Jupiter’s Legacy, pour ceux qui l’ont fait » t le regarder, était censé durer plusieurs saisons et avait une grande fin de révélation / falaise. Mark Millar lançait même une nouvelle bande dessinée en 12 numéros. Mais merci à Millar pour avoir pirouetté, passant à sa prochaine adaptation comique ( Supercrooks) et faire de Jupiter’s Legacy un » univers » et lui donner un parapluie » d’anthologie « . De plus, selon les sources, Jupiter’s Legacy a coûté environ 200 millions de dollars, reshoots et tout inclus, donc c’est une perte importante.

Comme expliqué, Mark Millar et Millarworld, la société de l’écrivain qui a été achetée par Netflix en 2017, réduisent les pertes et passent à autre chose.Super-cuisiniers se déroulera dans le même univers et en fera une pièce d’anthologie. Mais ce chiffre de 200 millions de dollars est accablant. Les superproductions les plus chères ne s’approchent presque jamais de cette gamme. C’est de l’argent des Avengers dont nous parlons. Lorsqu’on investit ce genre de changement, on espère qu’il gardera le contenu à venir pour les années à venir.

L’HÉRITAGE DE JUPITER, pour ceux qui ne l’ont pas regardé,

L’héritage de Jupiter se concentre sur la première génération de super-héros au monde. Après près d’un siècle à protéger l’humanité, ils se tournent maintenant vers leurs enfants pour perpétuer cet héritage. Mais les tensions montent alors que les jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation de leurs parents. Le casting comprend Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter et Ian Quinlan. Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton et Sang Kyu Kim ont été les producteurs exécutifs de la série.

L’émission détient une note critique approximative de 38% sur Rotten Tomatoes, mais le score d’audience est à un respectable 72%. Netflix a encore beaucoup investi dans Millarworld. D’autres projets dans les œuvres de cet univers incluent L’ordre magique et Jésus américain comme des émissions de télévision, avec Reborn, impératrice, Huck, prodige et Sharkey le chasseur de primes en développement comme des films. Vous pouvez consulter le message original de Twitter de Borys Kit.

