L’héritage de Jupiter aurait été annulé en raison d’un budget en ballon et d’un drame dans les coulisses

L’annulation rapide de la nouvelle série de super-héros de Netflix, Jupiter’s Legacy, a été un choc pour les fans et les membres de la distribution. Maintenant, plus de détails sont apparus sur les raisons pour lesquelles le géant du streaming a décidé de ne pas aller de l’avant avec une deuxième saison de l’émission, qui avait toujours été supposée être le début de l’univers Millarworld de la plateforme.

Selon un nouveau rapport approfondi, il semble que L’héritage de Jupiter était très peu susceptible de recevoir une deuxième saison dès le début en raison de problèmes dans les coulisses qui affligent la série. Comme on le sait déjà, la série a connu des changements majeurs dès le début, le showrunner Steven DeKnight étant remplacé par le producteur exécutif Sang Kyu Kim. Selon le rapport, DeKnight et Netflix se sont affrontés sur le budget de l’émission, le premier préconisant 12 millions de dollars par épisode, un prix élevé pour une émission non établie. Le streamer s’est finalement contenté de 9 millions de dollars par épisode, mais ces coûts ont continué à grimper dans des proportions tendues pour le portefeuille, une source affirmant qu’en fin de compte, Netflix dépensait 15 millions de dollars par épisode.

Louis Leterrier, le cinéaste à l’origine du film acclamé de Netflix Cristal sombre et Lupin série, a été « introduit à la onzième heure en tant que consultant » pour tenter d’arranger les choses, mais malheureusement, un nouveau remaniement, y compris Bela Bajaria, qui a pris le relais à la tête de la télévision mondiale et aurait voulu apposer sa propre empreinte sur la série , a entraîné trop de chaos dans les coulisses.

Les changements dans les coulisses ont été « considérés comme trop tard pour sauver la série troublée », affirme le rapport, et grâce à sa pause dans la production et à sa post-production prolongée, le budget prévu de 130 millions de dollars de la série est passé à 200 millions de dollars à la fin.

L’héritage de Jupiter a cependant rencontré un nombre élevé de téléspectateurs, le classement de streaming de Nielsen indiquant qu’il a reçu « 696 millions de minutes de visionnage » au cours de sa première semaine, passant à 1,02 milliard de minutes de visionnage du 10 au 16 mai. Malheureusement, même ces chiffres extrêmement impressionnants ne suffisaient pas à justifier le budget, surtout lorsque la série n’était pas particulièrement bien accueillie par la critique. « À moins que le spectacle ne soit un succès incontesté, il va passer sous le microscope », a déclaré l’un d’eux. L’héritage de Jupiter initié.

Jusqu’à présent, Netflix et Mark Millar ont minimisé l’annulation de l’émission, ce dernier suggérant même qu’une deuxième saison se produira éventuellement. « Compte tenu de l’avenir, nous avons pris la décision difficile de laisser notre incroyable casting hors de leur engagement dans le spectacle alors que nous continuons à développer de manière réfléchie tous les domaines de la saga Jupiter’s Legacy », a déclaré Millar dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. . « Nous sommes convaincus que nous y reviendrons plus tard et nous voulons juste vous remercier pour votre soutien continu ainsi qu’aux acteurs et à l’équipe qui ont rendu cela si génial. »

Pour l’instant, il semble qu’un budget gonflé et un drame en coulisses aient rapidement mis fin à l’héritage de Jupiter, mais n’ayez crainte, car le service de streaming prévoit de continuer l’univers dans un spin-off intitulé Super escrocs, qui suivra une équipe de voleurs, les « super escrocs » titulaires, alors qu’ils procèdent à un cambriolage après qu’un membre ait tenté de tromper le plus grand casino de la mafia de Vegas. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

