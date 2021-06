L’héritage de Jupiter annulé chez Netflix, les Supercrooks de Mark Millar prendront sa place

Le casting de la série de super-héros de Netflix Jupiter’s Legacy a été libéré de ses engagements contractuels, mettant ainsi fin à la série après une seule saison. Au lieu de cela, le géant du streaming et écrivain Mark Millar travaillera au développement d’autres projets dans le cadre du L’héritage de Jupiter univers, en commençant par Super-escrocs.

« Je suis vraiment fier de ce que l’équipe a accompli avec L’héritage de Jupiter et le travail incroyable que tout le monde a fait pendant cette saison d’origine », Marc Millar dit dans un communiqué. « On m’a beaucoup demandé ce que nous prévoyons avec ce monde et la réponse est de voir ce que font les super-vilains. J’ai toujours aimé les histoires de crime de Scorsese à Tarantino et les super-vilains sont toujours la partie la plus amusante de toute histoire de super-héros. »

« Faire quelque chose exclusivement axé sur les méchants qu’ils combattent semble incroyablement frais alors que nous explorons ce que c’est que d’être un méchant dans un monde grouillant de gentils qui veulent vous mettre en prison », a-t-il poursuivi. « L’héritage de Jupiter est un espace vaste et riche avec beaucoup de personnages à exploiter et je suis donc heureux de partager que notre prochaine étape ici est une version en direct du ‘Super-escrocs‘ bande dessinée que j’ai créée avec Leinil Francis Yu il y a quelques années. Étant donné où nous allons ensuite, nous avons pris la décision difficile de laisser notre incroyable casting hors de leur engagement dans le spectacle alors que nous continuons à développer de manière réfléchie tous les domaines de la saga « Jupiter’s Legacy ». Nous sommes convaincus que nous y reviendrons plus tard et nous voulons juste vous remercier pour votre soutien continu ainsi qu’aux acteurs et à l’équipe qui ont rendu cela si génial. »

Écrit par Mark Millar avec des illustrations de Leinil Francis Yu, Super-escrocs suivra un groupe de méchants planifiant un casse monumental. L’émission en direct, qui en est actuellement à ses débuts, est développée parallèlement à une série de style anime basée sur le même matériel, Netflix prévoyant de créer une franchise d’anthologie à partir de L’héritage de Jupiter, plutôt que de continuer l’histoire centrale qui a commencé avec la première saison le mois dernier.

Alors que Millar dit qu’il est confiant L’héritage de Jupiter reviendra à un moment donné, ne retenez pas votre souffle. La première saison, qui a été développée par casse-cou‘s Steven S. DeKnight, a reçu une réponse largement mitigée de la part des critiques, ce qui aurait certainement été une déception pour le service de streaming, qui avait sans aucun doute espéré égaler les critiques solides d’Amazon. Les garçons et plus récemment la série animée, Invincible.

Malgré apparemment la fin L’héritage de Jupiter avant qu’il n’ait vraiment eu une chance de démarrer, Netflix a encore plusieurs projets en développement pour leur franchise Millarworld, y compris Jésus américain, qui suit un garçon de douze ans qui découvre soudain qu’il est le retour de Jésus-Christ, Huck, qui suit un homme simple dans une petite ville qui utilise ses capacités spéciales pour faire une bonne action chaque jour, et Sharkey le chasseur de primes, qui se déroule dans un univers de science-fiction et suit Sharkey, un chasseur de primes en col bleu, qui traque les criminels à travers la galaxie dans son camion de crème glacée converti et propulsé par une fusée.

Alors, êtes-vous déçu de voir L’héritage de Jupiter se terminer si tôt ? Pour ceux qui souhaitent toujours se plonger dans la série courte, qui met en vedette Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade et Matt Lanter, la première saison est disponible en streaming sur Netflix. Cela nous vient de Deadline.

