L’hélicoptère martien Ingenuity aperçoit le rover Perseverance depuis les airs (photo)

Voici quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant.

De la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars a réussi à prendre une photo de l’agence Rover de persévérance depuis les airs du dimanche 25 avril, offrant une vue sans précédent d’un robot explorateur à la surface d’un autre monde.

« Oh hé, je suis là! Je n’aurais jamais pensé que je ferais l’objet d’un autre photographe sur Mars. Superbe capture par l’équipe #MarsHelicopter, » les gestionnaires de Perseverance dit via le compte officiel @NASAPersevereTwitter du rover mardi soir (27 avril), lorsque la photo a été publiée.

L’atterrisseur Pathfinder de la NASA a photographié le tout premier rover sur Mars, Sojourner, sur la planète rouge en 1997. Mais ces deux robots étaient fermement au sol.

Une vue agrandie de Perseverance, vue par Ingenuity le 25 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) l’hélicoptère était à environ 279 pieds (85 mètres) de Perseverance quand il a pris la photo, volant à une altitude d’environ 16,5 pieds (5 m), ont déclaré des responsables de la NASA dans une description de photo.

Le jalon s’est produit lors du troisième vol d’Ingenuity sur Mars, sa sortie la plus ambitieuse à ce jour. L’ingéniosité a voyagé beaucoup plus vite et plus loin dimanche qu’elle ne l’avait fait auparavant, couvrant une distance totale d’environ 330 pieds (100 m).

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity a capturé cette photo du rover Perseverance et de ses traces depuis les airs le 25 avril 2021 (Cette photo a été recadrée pour que le rover soit plus clairement visible.) (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Ingenuity est une démonstration technologique conçue pour montrer que l’exploration aérienne est possible sur Mars. Le giravion ne transporte aucun instrument scientifique, mais ouvre la voie à de futurs hélicoptères martiens qui pourraient collecter de nombreuses données par eux-mêmes et servir également de scouts pour les rovers et les pionniers humains sur la planète rouge, ont déclaré des responsables de la NASA.

L’ingéniosité et la persévérance ont atterri ensemble à l’intérieur du cratère Jezero de 28 milles de large (45 kilomètres) le 18 février. L’hélicoptère s’est déployé depuis le ventre du rover de la taille d’une voiture six semaines plus tard et a pris son envol pour la première fois le 19 avril , effectuant le tout premier vol motorisé et contrôlé par un avion sur un monde au-delà de la Terre.

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity se trouvait à environ 85 mètres du rover Perseverance lorsqu’il a pris cette photo révolutionnaire le 25 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

L’équipe d’Ingenuity vise à emballer deux autres vols dans la fenêtre de vol d’un mois de l’hélicoptère, qui se termine début mai. Et il n’y aura pas d’extension de cette fenêtre; Perseverance, qui a documenté et soutenu le travail d’Ingenuity, doit bientôt commencer à se concentrer sur sa propre mission de chasse et de collecte d’échantillons.

Ces deux derniers sauts seront probablement encore plus complexes et ambitieux que la sortie de dimanche, car l’équipe veut repousser les limites du petit robot. MiMi Aung, responsable du projet Ingenuity, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle aimerait que l’hélicoptère parcourt environ 2000 pieds (600 m) lors de son cinquième et dernier vol, si possible.

Ce serait tout un voyage – un voyage qu’Ingenuity documenterait, espérons-le, avec de nombreuses autres photos magnifiques prises dans les airs.