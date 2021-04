L’hélicoptère Mars Ingenuity vole plus haut et plus longtemps sur la planète rouge en 2e vol

Le deuxième vol en hélicoptère sur Mars est dans les livres.

Le petit hélicoptère Ingenuity de la NASA a pris son envol au-dessus du cratère Jezero de Mars à nouveau tôt ce matin (22 avril), trois jours seulement après avoir marqué l’histoire avec le premier vol motorisé et contrôlé sur un monde au-delà de la Terre.

Le premier vol historique de 39 secondes de lundi était un voyage direct de haut en bas qui a emmené Ingenuity à seulement 3 mètres du sol poussiéreux de Jezero. L’équipe d’hélicoptères a poussé le 4 lb. (1,8 kilogrammes) de giravion un peu plus dur lors de la sortie de 52 secondes d’aujourd’hui, qui a décollé à 5 h 33 HAE (9 h 33 GMT).

« Allez gros ou rentrez chez vous! L’hélicoptère Mars a terminé avec succès son 2e vol, capturant cette image avec sa caméra de navigation noir et blanc », des responsables du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud écrit sur Twitter. « Il a également atteint de nouveaux jalons d’une altitude plus élevée, d’un vol stationnaire plus long et d’un vol latéral. »

Vidéo: Zoom sur le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

Plus d’hélicoptères sur Mars? La NASA pense déjà aux successeurs d’Ingenuity

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity vole sur la planète rouge pour la deuxième fois, le 22 avril 2021. Cette image a été capturée par le système de caméra Mastcam-Z à bord du rover Perseverance de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS)

Le plan de vol d’aujourd’hui appelait Ingenuity à grimper à 5 m, à planer, à s’incliner légèrement et à se déplacer latéralement sur 2 m, a écrit le chef de projet d’Ingenuity MiMi Aung, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, lors d’un contrôle en amont article de blog hier (21 avril).

« Ensuite, Ingenuity s’arrêtera, planera sur place et fera des virages pour diriger sa caméra couleur dans différentes directions avant de retourner au centre de l’aérodrome pour atterrir », a écrit Aung.

Le rover Perseverance de la NASA a regardé toute l’action aérienne d’aujourd’hui à environ 64 mètres, comme il l’a fait lundi. Les images et autres données capturées par le robot à six roues ont commencé à descendre sur Terre à 9 h 20 HAE (13 h 20 GMT), ont déclaré des responsables de l’agence.

Ingenuity est une démonstration technologique conçue pour montrer que l’exploration aérienne est faisable sur la planète rouge malgré la mince atmosphère de Mars. Les hélicoptères pourraient devenir des éléments communs des missions de la planète rouge à l’avenir grâce au travail de pionnier d’Ingenuity, ont déclaré des responsables de la NASA.

Le petit hélicoptère et Perseverance ont atterri ensemble le 18 février. Le 3 avril, Ingenuity s’est déployé depuis le ventre du rover et a commencé à se préparer pour sa campagne de vol d’un mois.

Aung et son équipe prévoient d’effectuer trois autres vols dans les deux semaines qui leur restent. Ces sorties deviendront progressivement plus complexes et ambitieuses, et les deux dernières seront probablement « vraiment aventureuses », a déclaré Aung lors d’une conférence de presse au début du mois.

La persévérance soutient les efforts d’Ingenuity, servant de relais de communication entre l’hélicoptère à énergie solaire et ses manutentionnaires ici sur Terre. Le rover documente également la campagne aérienne historique, comme le montre l’incroyable vidéo du premier vol d’Ingenuity.

Mais Perseverance doit bientôt commencer à se concentrer sur sa propre mission, c’est pourquoi la campagne de vol d’Ingenuity doit prendre fin début mai. Le rover recherchera des signes de la vie antique sur Mars à Jezero, qui a abrité un grand lac et un delta de rivière il y a longtemps, et collectera des échantillons pour un retour futur sur Terre.

La persévérance porte également une autre démonstration technologique: un instrument appelé MOXIE (« Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment ») qui génère de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone.

Des versions à plus grande échelle de MOXIE pourraient aider les explorateurs humains à prendre pied sur la planète rouge, ont déclaré des responsables de la NASA. Et ce rêve s’est un peu rapproché de la réalité mardi 20 avril, lorsque MOXIE a produit de l’oxygène pour la première fois.

Cette histoire a été mise à jour à 13 h 05 HAE avec de nouveaux détails de vol, y compris sa durée.