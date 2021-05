L’hélicoptère Mars Ingenuity va plus vite et plus loin que jamais lors du 4e vol

Smartbox Découverte des châteaux de la Loire et de leurs jardins en hélicoptère pendant 20 min Coffret cadeau Smartbox

La beauté des châteaux de la Loire et la géométrie parfaite de leurs jardins sont encore plus admirables vues du ciel. En Indre-et-Loire, Hélipass Neuvy-le-Roi vous propose de les découvrir lors d’1 voyage de 20 minutes de vol en hélicoptère, depuis l’héliport de Belleville en direction de Tours et de la Loire. Entre édifices majestueux et paysages ligériens, ce survol vous permettra d’admirer le château de la Donneterie, celui de la Haute Barde, en passant par le château Poillé, celui des Lignerie ou encore de la Mulonnière. Profitez également de la vue pour y apprécier la Loire, le Cher et l'aqueduc de Lutèce. Pour finir, vous pourrez vous émerveiller devant le magnifique château de Villandry, célèbre pour son architecture Renaissance et ses six jardins. Soyez attentifs et vous devinerez peut-être le potager décoratif, le jardin d’ornement planté de hauts buis, celui d’eau de type « classique », celui du soleil, le labyrinthe de charmilles ou encore le jardin des simples d’inspiration médiévale. Partez à la découverte d’un patrimoine admirable !