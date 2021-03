L’hélicoptère Mars Ingenuity transporte un morceau du célèbre avion des frères Wright

Un petit morceau de l’avion historique des frères Wright prendra son envol sur Mars dans quelques semaines, si tout se passe comme prévu.

L’ingéniosité de l’hélicoptère sur Mars de la NASA, qui pourrait décoller sur la planète rouge dès le 8 avril, porte un petit échantillon de tissu d’une aile du Flyer 1, l’avion qui en décembre 1903 a effectué les premiers vols motorisés sur Terre, ont annoncé mardi des responsables de l’agence. (23 mars).

Les frères Wright ont inauguré «la mobilité aérienne en tant que dimension pour nous permettre de voyager ici sur Terre», a déclaré mardi Bob Balaram, ingénieur en chef Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie, lors d’une conférence de presse. « De la même manière, nous espérons qu’Ingenuity nous permettra également d’étendre et d’ouvrir la mobilité aérienne sur Mars. »

L’échantillon Flyer 1, qui a à peu près la taille d’un timbre-poste, est attaché à un petit câble sous le panneau solaire d’Ingenuity, a ajouté Balaram.

Ingenuity s’est rendu sur Mars avec le rover Perseverance de la taille d’une voiture de la NASA, qui a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de 45 kilomètres de large le 18 février. un grand lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années, et pour collecter et mettre en cache des dizaines d’échantillons pour un retour futur sur Terre. Mais la première grande tâche du rover est d’aider à faire décoller l’ingéniosité qui démontre la technologie et (si possible) de documenter les 4 livres. (1,8 kilogrammes) des vols de l’hélicoptère pour la postérité.

L’équipe d’Ingenuity vise à effectuer cinq vols courts pendant une fenêtre d’un mois, qui s’ouvrira lorsque Perseverance déploiera l’hélicoptère de son ventre sur la terre rouge. Ce déploiement sera un processus long et complexe qui prendra environ six jours terrestres, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission lors de la conférence de presse de mardi.

Si les vols d’Ingenuity réussissent, l’exploration aérienne pourrait être une caractéristique commune des missions sur Mars dans les années à venir. Les hélicoptères pourraient détecter le terrain à la recherche de rovers et collecter des données par eux-mêmes, en particulier dans les endroits difficiles d’accès, ont déclaré des responsables de la NASA. (Ingenuity ne transporte aucun instrument scientifique, bien qu’il porte deux caméras.)

D’autres cieux extraterrestres hébergeront bientôt des robots volants. La NASA développe une mission appelée Dragonfly, qui enverra un gros drone chargé d’instruments sur la plus grande lune de Saturne, Titan. Dragonfly devrait être lancé en 2027 et atterrir sur Titan en 2036.

« L’avenir du vol motorisé dans l’exploration spatiale est solide et fort », a déclaré Bobby Braun, directeur de la science planétaire au JPL, lors de la conférence de presse de mardi.

Ingenuity n’est pas le premier vaisseau pionnier de la NASA à transporter un morceau de Flyer 1 au-delà de la Terre.

« Un morceau différent du [fabric] du matériel, avec un petit éclat de bois, du Flyer 1 a été transporté sur la lune et est retourné à bord d’Apollo 11 », ont écrit des responsables de la NASA dans un communiqué.

