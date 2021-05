L’hélicoptère Mars Ingenuity subit une anomalie lors du 6e vol, mais atterrit en toute sécurité

Wonderbox Coffret cadeau Vol en hélicoptère à Aix-en-Provence - Wonderbox

Vol en hélicoptère à Aix-en-Provence - Coffret cadeau Wonderbox - Idée cadeau ENTERTAINMENT 1 personne - envolez-vous pour le septième ciel avec hélico Évasion, situé à châteauneuf-le-rouge dans les bouches-du-rhône ! profitez d'un baptême de l'air et d'une expérience unique. vous serez accompagnés pendant toute la durée de la prestation pour plus de sensations et de sécurité. on embarque à bord et c'est parti !nncette activité comprend :nn-20 minutes de vol pour un baptême de l'airnn-1 boissonnn-1 tee-shirt hélico évasionnnnotez bien :nnréservation nécessairenntaille : min 120cm, max 200cmnnpoids : min 20kg, max 90kgn - coffret et box cadeau wonderbox - envolez-vous au dessus des bouches-du-rhône durant 20 minutes !