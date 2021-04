L’hélicoptère Mars Ingenuity parcourt de longues distances en 3ème vol sur la planète rouge

Faites-en un tour du chapeau sur la planète rouge pour la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars .

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) l’hélicoptère a effectué son troisième vol martien tôt dimanche matin (25 avril), ajoutant à son CV déjà impressionnant.

« Troisième vol dans les livres d’histoire. » responsables du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud écrit sur Twitter. « Notre #MarsHelicopter continue d’établir des records, volant plus vite et plus loin. L’hélicoptère spatial démontre des capacités critiques qui pourraient permettre l’ajout d’une dimension aérienne aux futures missions sur Mars et au-delà. »

Et la sortie de dimanche était nettement plus complexe que les deux vols précédents d’Ingenuity, qui ont eu lieu respectivement lundi (19 avril) et jeudi (22 avril). Sur son historique, Début de 39 secondes – le premier vol motorisé et contrôlé pour un avion sur un monde au-delà de la Terre – l’hélicoptère à énergie solaire est monté et descendu tout droit et a atteint une altitude maximale d’environ 16,5 pieds (5 mètres).

L’ingéniosité est allée à ce niveau vol numéro deux mais il est resté debout pendant près de 52 secondes et s’est déplacé côte à côte sur un total de 13 pieds (4 m).

Vidéo: Zoom sur le 3ème vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity effectue son troisième vol sur la planète rouge dans cette vue agrandie d’une photo du rover Perseverance prise le 25 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

«Pour le troisième vol, nous visons la même altitude, mais nous allons aussi ouvrir un peu les choses, en augmentant notre vitesse maximale de 0,5 mètre par seconde à 2 mètres par seconde (environ 4,5 mi / h) alors que nous nous dirigeons vers 50. mètres (164 pieds) au nord et retournez atterrir à Wright Brothers Field, « Håvard Grip, pilote en chef d’Ingenuity, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie, écrit dans un article de blog vendredi (23 avril). (L’équipe d’Ingenuity a nommé la zone de vol de l’hélicoptère après les pionniers de l’aviation Wilbur et Orville Wright.)

« Nous prévoyons un temps de vol total d’environ 80 secondes et une distance totale de 100 mètres (330 pieds) », a-t-il ajouté.

Dimanche, vers 10 h 15 HAE (14 h 15 GMT), les données ont commencé à être transmises au contrôle de mission du JPL, confirmant qu’Ingenuity avait exécuté ces commandes avec succès.

Les communications vers et depuis Ingenuity sont relayées via la NASA Rover de persévérance , qui joue un rôle clé de soutien et d’observation pour l’hélicoptère. Les deux robots ont atterri ensemble à l’intérieur du cratère Jezero de 28 milles de large (45 kilomètres) le 18 février et Ingenuity s’est déployé depuis le ventre du rover de la taille d’une voiture le 3 avril, donnant le coup d’envoi de la campagne de vol d’un mois en cours.

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity effectue son troisième vol sur la planète rouge sur cette photo du rover Perseverance prise le 25 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Cette campagne est conçue pour montrer que l’exploration aérienne est possible sur Mars, qui a une atmosphère à peine 1% aussi dense que celle de la Terre au niveau de la mer. Le succès d’Ingenuity pourrait ouvrir la voie à la utilisation intensive des giravions sur les futures missions de la planète rouge, avec des hélicoptères sur Mars servant d’éclaireurs pour les rovers et collectant également des données eux-mêmes, ont déclaré des responsables de la NASA.

Ingenuity ne fait aucun travail scientifique; c’est une démonstration de technologie, après tout. Mais l’hélicoptère dispose d’une caméra couleur de 13 mégapixels, qui a pris une photo épique, sans précédent photos des morceaux de Perseverance d’en haut .

L’équipe Ingenuity espère voler deux fois de plus avant la fermeture de la fenêtre de vol début mai. Et ces deux dernières sorties seront probablement « vraiment aventureuses », a déclaré MiMi Aung, également du JPL, chef de projet d’Ingenuity, lors d’une conférence de presse au début du mois, soulignant qu’elle et ses collègues veulent repousser les limites du petit avion.

Ce sera tout pour Ingenuity. Il n’est pas possible de négocier une fenêtre de vol plus longue, car Perseverance doit bientôt commencer à se concentrer sur sa propre mission scientifique. Cette mission a deux tâches principales: la recherche de signes d’anciens Vie sur Mars à l’intérieur de Jezero, qui a abrité un lac et un delta de rivière il y a longtemps, et la collecte d’échantillons pour un retour futur sur Terre.