L’hélicoptère Mars Ingenuity obtient le premier aperçu de l’air de la planète rouge (vidéo)

Le petit hélicoptère à bord de la NASA Rover de persévérance a eu son premier regard sur la planète rouge.

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) hachoir, une démonstration technologique nommé Ingenuity , s’est rendu sur Mars attaché au ventre de Persévérance. Au cours du week-end, Perseverance a laissé tomber le bouclier anti-débris qui protégeait Ingenuity lors de l’atterrissage épique du rover le 18 février sur le sol du cratère Jezero.

Cette décision aide à ouvrir la voie aux vols d’essai d’Ingenuity, qui pourraient avoir lieu dès la première semaine d’avril .

« Le bouclier anti-débris disparaît, et voici notre premier regard sur l’hélicoptère. Il est rangé sur le côté, plié et verrouillé en place, donc il y a un origami inversé à faire avant que je puisse le poser. Mais d’abord, je vais partir pour «l’héliport» désigné, à quelques jours de route d’ici », ont écrit des responsables de la NASA dimanche 21 mars via le compte Twitter officiel du rover .

Le rover Perseverance de la NASA a largué le bouclier anti-débris qui recouvrait l’hélicoptère Mars Ingenuity, un pas vers le déploiement et le vol du petit hélicoptère. Cette photo prise par Perseverance a été tweetée par le compte Twitter officiel du rover le 21 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Nous en apprendrons plus sur cet héliport et le reste du plan de vol d’Ingenuity lors d’une conférence de presse de la NASA demain (23 mars) à 13h30 HAE (17h30 GMT). Vous pouvez regarder l’événement vivre ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de la NASA, ou directement via l’agence spatiale .

Aucun giravion n’a jamais volé sur un monde au-delà de la Terre. La NASA espère que l’ingéniosité changera cela, et de manière significative: des sorties réussies de l’hélicoptère bantam pourraient ouvrir Mars à une exploration aérienne extensive à l’avenir, ont déclaré des responsables de la NASA.

Une fois les quelques vols d’Ingenuity terminés, Perseverance commencera à se concentrer sérieusement sur ses tâches principales: rechercher des signes d’anciens Vie sur Mars et la collecte d’échantillons pour un retour futur sur Terre. Le Jezero de 45 kilomètres de large est un endroit idéal pour effectuer un tel travail, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission. Les observations des orbiteurs de Mars montrent que le cratère a abrité un grand lac profond et un delta fluvial il y a des milliards d’années.

Ingenuity est l’une des deux démonstrations technologiques à bord de Perseverance. L’autre, un instrument appelé MOXIE (« Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment »), est conçu pour générer de l’oxygène à partir de la mince atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone. Des versions à plus grande échelle de MOXIE pourraient un jour aider l’humanité à s’installer sur la planète rouge, ont déclaré des responsables de la NASA.