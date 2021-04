L’hélicoptère Mars Ingenuity manque le décollage pour son 4e vol sur la planète rouge

De la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars était censé faire un vrai entraînement ce matin (29 avril), mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) l’hélicoptère devait décoller du sol du cratère Jezero de Mars aujourd’hui vers 10 h 12 HAE (14 h 12 GMT), entamant son quatrième vol sur la planète rouge. Cela ne s’est pas produit.

« Visez haut et volez, volez à nouveau. L’ambitieux quatrième vol du # MarsHelicopter n’a pas décollé, mais l’équipe évalue les données et tentera de réessayer bientôt. Nous vous tiendrons au courant, » Jet Propulsion de la NASA Laboratoire du sud de la Californie, qui gère la mission de démonstration technologique d’Ingenuity, a déclaré via Twitter aujourd’hui.

Vidéo: Zoom sur le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

Ingenuity a également eu un hoquet dans la période qui a précédé sa première tentative de vol, échouant à passer en mode vol comme prévu. En réponse, l’équipe d’hélicoptères a modifié la séquence de commande diffusée depuis la Terre – un correctif qui a permis à Ingenuity de voler sur Mars pour la première fois le 19 avril.

Des tests sur Terre ont suggéré que ce correctif serait efficace environ 85% du temps, ont déclaré les membres de l’équipe d’Ingenuity. Il est possible que le même problème se soit produit aujourd’hui et que la dernière tentative soit tombée dans la fente malchanceuse de 15%. Mais nous devrons attendre que les gestionnaires d’Ingenuity aient effectué les analyses nécessaires pour en savoir plus.

Ingenuity a atterri avec le rover Perseverance de la NASA le 18 février à l’intérieur du Jezero de 45 kilomètres de large, qui abritait un grand lac et un delta de rivière dans le passé antique.

Ingenuity s’est déployé depuis le ventre de Perseverance le 3 avril et a commencé à préparer sa campagne de vol, qui est conçue pour montrer que l’exploration aérienne est possible sur Mars.

L’hélicoptère a effectué trois vols à ce jour, un chacun le 19 avril, le 22 avril et le 25 avril. Ces sorties sont devenues de plus en plus ambitieuses, l’hélicoptère à énergie solaire parcourant 330 pieds (100 mètres) à une vitesse maximale de 4,5 mi / h (7,2 km / h) lors du vol de 80 secondes du 25 avril.

Le quatrième vol a été conçu pour repousser encore plus ces limites. Le plan d’aujourd’hui prévoyait qu’Ingenuity couvre environ 872 pieds (266 m) de terrain et atteigne une vitesse maximale de 8 mph (13 km / h) tout en restant en l’air pendant 117 secondes, ont déclaré des responsables de la NASA.

La fenêtre de vol d’Ingenuity touche à sa fin. La campagne est plafonnée à cinq vols sur une période d’un mois à compter de la date de déploiement du 3 avril, car Perseverance doit commencer à se concentrer sur sa propre mission, qui consiste à rechercher des signes de disparition depuis longtemps Vie sur Mars et la collecte d’échantillons pour un retour futur sur Terre.

(Perseverance a documenté et soutenu le travail d’Ingenuity; par exemple, les communications vers et depuis l’hélicoptère doivent passer par le rover.)

On ne sait pas à ce stade si Ingenuity sera en mesure de bloquer cinq vols avant la fin de son temps, mais les membres de l’équipe d’hélicoptères ont déclaré qu’ils feraient de leur mieux pour que cela se produise.