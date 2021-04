L’hélicoptère Mars Ingenuity est sur le point d’écrire l’histoire dans le ciel d’un autre monde

La NASA est sur le point d’écrire l’histoire sur la planète rouge avec le premier vol contrôlé et propulsé sur un autre monde.

Ce dimanche (11 avril), la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars devrait effectuer son tout premier vol sur Mars , un décollage historique pour l’engin de 4 livres (1,8 kilogramme). Ce vol aura lieu 118 ans après que les frères Wright ont effectué leur premier vol motorisé réussi sur Terre et 60 ans après le premier vol spatial habité, effectué par le cosmonaute Youri Gagarine le 12 avril 1961.

« Cela semble important », a déclaré à 45secondes.fr, dans une interview avant le vol, Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la direction de la mission scientifique.

«Je suis sûr que les frères Wright ce jour-là, si vous aviez fait une interview là-bas et que vous disiez:« Hé, pouvez-vous imaginer quelqu’un volant dans un avion de DC à LA », ils auraient dit:« Vous vous moquez de moi! » Zurbuchen, qui venait de voler de Washington, DC à Los Angeles, a déclaré.

L’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA effectue un test de rotation lente de ses pales le 8 avril 2021, le 48e jour martien, ou sol, de la mission. Cette image a été capturée par le Mastcam-Z sur le rover Perseverance Mars de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

« Je ressens la même chose ici, a-t-il ajouté. » Les démonstrations technologiques consistent, si vous le souhaitez, à ouvrir la porte à un ensemble d’outils totalement différent. Et pour moi, c’est ce qui est si excitant à ce sujet. Nous n’avons pas encore imaginé toutes les utilisations de cette nouvelle technologie que nous démontrons. «

Il a ajouté que « les démonstrations technologiques sont vraiment importantes. Vous avez peut-être remarqué que dans la direction de la mission scientifique, nous nous sommes en fait délibérément concentrés sur les nouvelles technologies, mais sur les démonstrations de nouvelles technologies dans l’espace, car je pense simplement que nous ne pouvons pas prétendre que nous avons tous les outils dans la boîte dont nous avons besoin, « pour une exploration future.

L’ingéniosité est considérée comme une «démonstration technologique», car ses vols prévus sur Mars sont conçus simplement pour montrer que cette technologie fonctionne. Bien que l’hélicoptère dispose d’une caméra embarquée pour prendre des images tout au long de sa mission, c’est sa seule fonctionnalité à bord qui n’est pas directement liée au vol.

Le premier vol d’Ingenuity est le fruit d’un effort incroyable de l’équipe derrière l’hélicoptère, a déclaré Zurbuchen. « J’ai passé beaucoup de temps avec l’équipe à essayer de comprendre comment nous [can] allez-y en toute sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils devaient trouver comment amener l’engin sur Mars sans compromettre la mission principale de son engin parent – Rover de persévérance qui a atterri le 18 février – et sa collecte d’échantillons.

L’équipe doit également trouver comment faire voler l’engin de manière autonome.

« La vitesse de la lumière est trop lente pour que nous puissions la contrôler [in real-time] », A déclaré Zurbuchen. De plus, l’équipe d’Ingenuity a dû trouver comment faire voler un hélicoptère sur Mars dans un environnement difficile avec une atmosphère extrêmement mince. L’atmosphère de Mars ne représente » que 1% de la densité globale de l’air. [compared to Earth], il a du vent de 10 à 20 miles par heure et il est dans un terrain rocheux », a déclaré Zurbuchen.

Il est clair que piloter un hélicoptère sur une autre planète n’est pas une mince affaire et que c’est un moment passionnant pour les vols spatiaux et l’histoire technologique. Mais pourquoi? Quelles sont les applications possibles d’une telle technologie?

L’une des principales façons dont les scientifiques espèrent utiliser des engins comme Ingenuity à l’avenir est d’explorer, car un petit hélicoptère peut «aller dans de nombreux endroits où nous ne pouvons pas aller avec des rovers», a déclaré Zurbuchen, précisant que Mars a des les parois du cratère et d’autres destinations qui seraient fascinantes à étudier de près et que les rovers ne sont pas capables d’explorer.

Zurbuchen a ajouté que les futurs hélicoptères de Mars pourraient être un atout vital à la fois pour l’exploration robotique et l’exploration humaine sur la planète rouge.

Cela pourrait être « un élément de soutien à la fois de l’exploration robotique et humaine », a-t-il déclaré. « une sorte d’éclaireur qui vole … vous savez que beaucoup de pompiers que nous voyons ont souvent des robots qui avancent et s’assurent que le chemin est dégagé. »

Cependant, comme il l’a mentionné précédemment, il existe également de nombreuses applications pour cette technologie qui n’ont pas encore été développées ou peut-être même envisagées. «Nous voulons en fait l’ingéniosité des innovateurs et des scientifiques qui viennent ensuite et disent: ‘maintenant que cela fonctionne, (en supposant que cela fonctionne), alors que pouvons-nous faire?’ Et je pense que les meilleures idées sont encore à venir. «

