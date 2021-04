L’hélicoptère Mars Ingenuity déverrouille ses pales de rotor pour se préparer au premier vol sur la planète rouge

L’hélicoptère Mars Ingenuity a déverrouillé ses deux pales de rotor alors que les préparatifs se poursuivent pour le premier vol du véhicule, qui doit avoir lieu au plus tôt dimanche 11 avril.

Ingenuity est arrivé le 18 février avec la NASA Rover de persévérance , après avoir fait le long voyage vers la planète rouge niché dans le ventre du rover. Depuis le 4 avril, le petit hélicoptère s’est séparé de Perseverance, se préparant à prendre son envol lors d’une campagne de test d’un mois. Si la sortie dominicale d’Ingenuity réussit, ce sera la première vol sur une autre planète .

« Les pales de la gloire, alias les pales de rotor du #MarsHelicopter, ont été déverrouillées et sont prêtes à être testées », a déclaré le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie. a écrit dans un tweet publié tôt aujourd’hui (8 avril). « Ensuite, nous ferons une rotation lente des lames pour la première fois sur la surface martienne. »

En rapport: Ces selfies de l’hélicoptère Mars de la NASA et du rover Perseverance sont tout simplement incroyables

Une série d’images montre les pales de l’hélicoptère Ingenuity en mouvement après avoir été déverrouillées. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

Rejoignez notre discussion sur Mars! Rejoignez nos forums ici pour discuter du rover Perseverance sur Mars. Qu’espérez-vous qu’il trouve?

Le processus de préparation du vol d’Ingenuity a été lent et prudent, en partie à cause du 4 lb. (1,8 kg) d’hélicoptère a fait le voyage vers Mars dans une configuration repliée, caché derrière un bouclier protecteur.

Après que le rover a laissé tomber ce bouclier et s’est rendu à l’aérodrome, le personnel de l’hélicoptère a dû ordonner à l’appareil de déballer et se déplier lentement . Ensuite, Perseverance a dû placer Ingenuity directement sur la surface martienne et s’éloigner, permettant aux panneaux solaires de l’hélicoptère de commencer à soutenir l’avion.

Lames de l’hélicoptère Ingenuity Mars pendant le processus de déverrouillage, comme on le voit le 8 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

Le déverrouillage et le test des pales d’Ingenuity marquent les dernières étapes importantes avant que l’hélicoptère tente de voler. Les responsables de la NASA ont déclaré qu’ils testeraient d’abord les pales à 50 puis à 2400 tours par minute avant que l’hélicoptère tente de voler.

Pendant ce temps, alors qu’Ingenuity prépare son vol, Perseverance vérifie le paysage et continue de s’installer sur la planète rouge. Entre autres activités, le rover de la taille d’une voiture a pris des photos de ses propres traces de pneus et de sa branche scientifique sophistiquée.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.