L’hélicoptère Mars du rover Perseverance de la NASA pourrait voler début avril

Les premiers vols motorisés sur Mars pourraient être dans quelques semaines.

Les équipes derrière le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity de la NASA ont choisi un aérodrome sur la planète rouge pour le 4 lb. (1,8 kilogrammes) et se préparent pour des vols dans un proche avenir.

«Les vols d’essai d’Ingenuity devraient commencer au plus tôt la première semaine d’avril», ont écrit des responsables de la NASA dans une mise à jour de la mission mercredi 17 mars. « Le moment exact du premier vol restera fluide à mesure que les ingénieurs élaboreront des détails sur le calendrier des déploiements et du positionnement des véhicules de Persévérance et d’Ingéniosité. »

La NASA fera le point sur le plan de vol d’Ingenuity lors d’une conférence de presse mardi prochain (23 mars) à 13h30 HAE (17h30 GMT). Vous pouvez le regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, ou directement via l’agence spatiale.

L’ingéniosité est toujours cachée dans le ventre de Perseverance, qui a atterri dans le cratère Jezero de 45 kilomètres de large de la planète rouge le 18 février. à environ 100 mètres. Le rover à six roues tentera ensuite de documenter les vols du petit hélicoptère à l’aide de sa suite de caméras Mastcam-Z et de deux microphones, ont déclaré des membres de l’équipe de mission.

Ingenuity possède une caméra haute résolution mais pas d’instruments scientifiques; c’est une démonstration technologique conçue pour aider à ouvrir la voie à l’exploration aérienne de Mars sur la route. Si les vols d’Ingenuity sont couronnés de succès, les futures missions de Red Planet pourraient généralement inclure des hélicoptères, servant d’éclaireurs pour les rovers et / ou collectant des données par eux-mêmes, ont déclaré des responsables de la NASA.

Après avoir aidé Ingenuity à décoller, Perseverance commencera à se concentrer sérieusement sur sa mission principale. Le rover recherchera des signes de la vie antique sur Mars et collectera des dizaines d’échantillons, qu’une campagne de mission conjointe NASA-Agence spatiale européenne ramènera sur Terre, peut-être dès 2031.

L’ingéniosité n’est pas la seule démonstration technologique que Perseverance a transportée sur Mars. L’un des instruments scientifiques du rover, appelé MOXIE (« Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment »), est conçu pour générer de l’oxygène pur à partir de la mince atmosphère dominée par le dioxyde de carbone de la planète rouge. Un tel équipement, s’il est mis à l’échelle, pourrait aider l’humanité à prendre pied sur Mars, ont déclaré des responsables de la NASA.

