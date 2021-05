L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity se prépare pour le 6e vol sur la planète rouge

De la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars prendra bientôt à nouveau le ciel martien.

L’équipe Ingenuity prépare le petit hélicoptère pour son sixième vol Red Planet, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. La sortie à venir sera la première d’Ingenuity au cours de sa phase de mission prolongée, qui se concentre sur la mise en valeur du potentiel des giravions pour servir d’éclaireurs aux rovers et aux explorateurs humains.

« Le plan de vol d’Ingenuity commence avec l’hélicoptère qui monte à 33 pieds (10 mètres), puis se dirige vers le sud-ouest sur environ 492 pieds (150 mètres) », a déclaré les responsables du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, qui gère la mission d’Ingenuity, écrit dans une mise à jour mercredi (19 mai).

« Lorsqu’il atteindra cette distance, le giravion commencera à acquérir des images couleur d’une zone d’intérêt telle qu’elle se traduit vers le sud à environ 50-66 pieds (15-20 mètres) », ont-ils ajouté. « L’imagerie stéréo des ondulations de sable et des affleurements de roches brillantes sur le site aidera à démontrer la valeur d’une perspective aérienne pour les missions futures. Une fois sa collection d’images terminée, Ingenuity volera à environ 50 mètres au nord-est, où il touchera à sa nouvelle base d’opérations (connue sous le nom de «champ C»). »

Vidéo: Admirez la vue sur Mars depuis le quatrième vol de l’hélicoptère Ingenuity

L’ingéniosité devrait atteindre une vitesse de pointe de 15 km / h et rester en l’air pendant 140 secondes, selon la mise à jour. Les deux seraient de nouveaux records pour le 4 lb. (1,8 kilogrammes) d’hélicoptère, dépassant les 13 km / h (8 mi / h) et 117 secondes vol numéro quatre .

L’ingéniosité a atterri avec la taille d’une voiture de la NASA Rover de persévérance sur le sol du cratère Jezero de Mars le 18 février. L’hélicoptère s’est déployé depuis le ventre de Perseverance six semaines plus tard, déclenchant une campagne de vol d’un mois conçue pour démontrer que le vol motorisé est possible sur Mars.

L’ingéniosité a fait cela et plus encore, avec une série de cinq sorties de plus en plus complexes, dont la plus récente eu lieu le 7 mai . L’hélicoptère à énergie solaire a si bien fonctionné et reste en si bonne santé que la NASA a accordé la prolongation de la mission , qui s’accompagne d’un nouvel ensemble d’objectifs.

La persévérance a soutenu et documenté les cinq premiers vols, servant à la fois de relais de communication et de vidéaste. Mais le grand rover commence maintenant à se concentrer sur son propre travail scientifique, qui se concentre sur la recherche de signes de la vie antique de Mars et la collecte d’échantillons pour un futur retour sur Terre. Donc, il ne capturera aucune image du vol numéro six, ont écrit les responsables du JPL dans la mise à jour.