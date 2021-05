L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity se dirigera aujourd’hui vers un nouvel aérodrome pour son 5e vol

De la NASA Hélicoptère Ingenuity Mars est sur le point d’explorer un nouveau patch de la planète rouge.

Ingenuity doit effectuer son cinquième vol sur Mars aujourd’hui (7 mai), une escapade qui ne ressemblera à rien du 4-lb. (1,8 kilogrammes) hachoir a tenté jusqu’à présent.

Si tout se passe comme prévu, Ingenuity décollera à 15 h 26 HAE (1926 GMT), montera à une altitude de 16 pieds (5 mètres), puis se dirigera vers le sud sur 129 m (423 pieds), en suivant le même chemin. a pris il y a une semaine sur le 87-second vol numéro quatre .

« Mais au lieu de faire demi-tour et de rentrer, nous grimperons en fait à un nouveau record de hauteur de 10 mètres (33 pieds), où nous pourrons prendre des images en couleur (ainsi qu’en noir et blanc) de la zone », Josh Ravich, responsable de l’ingénierie mécanique d’Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a écrit dans un article de blog hier (Le 6 mai).

«Après un temps de vol total d’environ 110 secondes, Ingenuity atterrira, effectuant son premier aller simple», a ajouté Ravich. « Lorsqu’il atterrira à son nouvel emplacement, nous nous lancerons dans une nouvelle phase de démonstration – une phase où nous montrerons ce que cette nouvelle technologie peut faire pour aider d’autres missions plus tard. »

L’ingéniosité a atterri avec la NASA Rover de persévérance à l’intérieur du cratère Jezero de Mars le 18 février et déployé depuis le ventre du robot à six roues six semaines plus tard.

L’hélicoptère à énergie solaire est une démonstration technologique conçue pour montrer que l’exploration aérienne est possible sur la planète rouge, et sa mission a été initialement limitée à cinq vols sur une période de 30 jours. Mais la NASA récemment étendu les opérations d’Ingenuity dans une nouvelle phase, au cours de laquelle l’équipe des hélicoptères tentera de montrer le potentiel des giravions pour servir de scouts pour les rovers martiens, entre autres.

« Nous voyageons vers une nouvelle base parce que c’est la direction que prend Perseverance, et si nous voulons continuer à démontrer ce qui peut être fait d’un point de vue aérien, nous devons aller là où va le rover », a écrit Ravich.