L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity remporte un test de rotation gênant

L’hélicoptère expérimental de la NASA sur Mars Ingenuity a réussi un test de rotation crucial après la fin brutale du premier essai, retardant la tentative de vol révolutionnaire de l’hélicoptère.

Au cours de l’essai, terminé avec succès vendredi 16 avril, l’hélicoptère au sol a fait tourner ses pales à la vitesse requise pour le vol, soit environ 2 400 tours par minute. L’équipe Ingenuity évalue les nouvelles données et données sur un tweak logiciel précédemment lancé pour décider d’une nouvelle date de vol pour le 4-lb. (1,8 kilogramme) d’hélicoptère, selon un communiqué de la NASA publié vendredi soir.

Lorsque Ingenuity a tenté le test pour la première fois, le 9 avril, le test s’est arrêté alors que l’ordinateur de l’hélicoptère passait du mode pré-vol au mode vol en raison de l’expiration d’un chronomètre de « chien de garde », a déclaré la NASA à l’époque. En conséquence, la NASA a annoncé qu’elle retarderait le premier vol du véhicule, qui visait le 11 avril, alors que l’équipe résolvait le problème du chronomètre.

Une image de l’hélicoptère Ingenuity Mars capturée le 16 avril 2021 par la caméra Left Mastcam-Z du rover Mars Perseverance. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / ASU)

Le test de rotation réussi est intervenu après que le personnel d’Ingenuity ait modifié la séquence de vol elle-même, selon le communiqué. « Cette approche a été testée de manière approfondie à la fois sur Terre et sur Mars, et a été réalisée sans compromettre la sécurité de l’hélicoptère », ont écrit des responsables de la NASA dans le communiqué.

Les ingénieurs avaient travaillé simultanément sur une deuxième solution potentielle qui nécessiterait la réinstallation du logiciel de contrôle de vol de l’hélicoptère, et ils ne sont pas tout à fait prêts à mettre de côté ce travail.

«L’échange de logiciels est une solution simple à un problème connu», lit-on dans la déclaration. « Mais, cela prendra un peu plus de temps à effectuer et il s’agit d’une modification du logiciel qui est restée stable et inchangée pendant près de deux ans. La validation et les tests ont pris plusieurs jours, et le transfert et le chargement de ces nouveaux fichiers en prendront encore plusieurs. «

L’équipe évalue actuellement la correction à mettre en œuvre pour le premier vol d’Ingenuity, qui sera programmée en conséquence. Dans des déclarations précédentes sur la question, le personnel de la NASA a déclaré qu’il espérait que l’hélicoptère volerait la semaine prochaine (la semaine du 19 avril).

La nouvelle du succès du test de rotation à pleine vitesse est arrivée, par coïncidence, à l’occasion du 154e anniversaire de la naissance de Wilbur Wright, l’un des frères Wright qui a construit le premier avion à voler avec succès sur Terre. Ingenuity porte un petit morceau de tissu de cet avion, baptisé Flyer 1.

Le Flyer 1, contrôlé par Orville Wright, effectue le premier vol motorisé de l’histoire à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, le 17 décembre 1903. Le frère d’Orville, Wilbur, regarde sur cette photo, qui a été prise par John Daniels, membre de l’US Life- Station d’épargne à Kill Devil Hills, Caroline du Nord. (Crédit d’image: NASA / Library of Congress)

Ingenuity est assis sur ce qui deviendra son aérodrome, un terrain plat du cratère Jezero, depuis le 3 avril, lorsque le rover Perseverance a doucement largué l’hélicoptère sur les derniers centimètres à la surface de la planète rouge. L’ingéniosité avait fait le long voyage vers Mars replié et protégé derrière le pan de ventre du rover de la taille d’une voiture.

Depuis le déploiement d’Ingenuity, Perseverance s’est dirigé vers le site d’observation que les ingénieurs ont sélectionné pour lui permettre de regarder le vol. Le rover principal passe son temps en évaluant si des roches proches se sont formées lors d’une éruption volcanique ou à partir de sédiments de dépôt d’eau.

Le programme de mission attribue 30 sols martiens (environ 31 jours terrestres) à la campagne de vol d’Ingenuity. Une fois ce délai écoulé, le rover doit se concentrer sur l’analyse géologique et la mise en cache d’échantillons qui constituent sa mission principale sur la planète rouge.

