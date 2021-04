L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity ne volera que la semaine prochaine au plus tôt

Il faudra attendre encore un peu pour voir décoller le premier hélicoptère de Mars.

La NASA avait initialement pour objectif d’effectuer le premier vol de la planète rouge de son Hélicoptère d’ingéniosité – le premier vol motorisé jamais réalisé sur un monde au-delà de la Terre – dimanche 11 avril. Un test de rotation du rotor à grande vitesse le vendredi 9 avril ne s’est pas déroulé comme prévu, cependant, repousser les débuts jusqu’au mercredi (14 avril) au plus tôt.

Maintenant, après avoir analysé le problème au cours du week-end, l’équipe d’Ingenuity a conclu que « une modification mineure et la réinstallation du logiciel de contrôle de vol d’Ingenuity est la voie la plus solide à suivre », les responsables du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, qui gère Ingenuity mission de démonstration technologique, écrit dans une mise à jour Lundi (12 avril).

« Notre meilleure estimation d’une date de vol ciblée est fluide pour le moment, mais nous travaillons pour atteindre ces jalons et nous fixerons une date de vol la semaine prochaine », ont écrit des responsables de la NASA dans la mise à jour.

Valider le changement de logiciel et le transmettre aux 4 livres. (1,8 kilogrammes) hachoir, via la NASA Rover de persévérance , prendra du temps, ont ajouté les responsables. Un calendrier détaillé est toujours en cours d’élaboration et l’équipe prévoit de fixer une nouvelle date de vol la semaine prochaine.

« Nous sommes confiants dans la capacité de l’équipe à relever ce défi et à se préparer pour le premier vol historique contrôlé et propulsé d’Ingenuity sur une autre planète », ont écrit des responsables. L’ingéniosité reste saine et stable, et ses systèmes vitaux tels que l’alimentation et les communications fonctionnent correctement, ont-ils ajouté.

La persévérance et l’ingéniosité ont atterri ensemble à l’intérieur du cratère Jezero de 45 kilomètres de large sur Mars le 18 février. Le 3 avril, l’hélicoptère à énergie solaire s’est déployé depuis le ventre du rover et a commencé à absorber le soleil martien pour la première fois.

Après la mise sous tension, Ingenuity a commencé à effectuer une série de vérifications avant le vol. L’hélicoptère a effectué tous ces tests à l’exception du dernier – le spin-up de vendredi, qui visait à amener les deux rotors d’Ingenuity à 2400 tours par minute, la même vitesse de rotation qu’ils atteindront pendant le vol.

Mais pendant le test, « la séquence de commande contrôlant le test s’est terminée prématurément en raison de l’expiration d’un chronomètre » chien de garde « », a-t-il ajouté écrit dans une déclaration le samedi (10 avril). « Cela s’est produit alors qu’il essayait de faire passer l’ordinateur de vol du mode ‘Pre-Flight’ au mode ‘Flight’. »

Ingenuity transporte deux caméras mais pas d’instruments scientifiques. Sa tâche principale est de montrer que le vol propulsé sur Mars est possible, ouvrant potentiellement un nouveau mode d’exploration sur la planète rouge. Si la campagne de vol d’un mois d’Ingenuity est réussie, les futures missions sur Mars pourrait généralement inclure des hélicoptères en tant que dépisteurs de rovers ou en tant que collecteurs de données à part entière, ont déclaré des responsables de la NASA.

Perseverance soutient la campagne de test d’Ingenuity – l’équipe de mission doit acheminer les communications vers et depuis l’hélicoptère via le rover – et tentera également de capturer des images haute résolution de ses vols.

Pendant que l’équipe d’hélicoptères résout les problèmes d’Ingenuity, ont déclaré les responsables du JPL, Perseverance continuera d’étudier les cibles rocheuses à proximité et se préparera à un test d’une autre démonstration technologique – l’expérience d’utilisation des ressources in situ de l’oxygène de Mars (MOXIE), un instrument sur le rover conçu pour générer l’oxygène de l’atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone.

Une fois qu’Ingenuity aura terminé ses vols, Perseverance se concentrera pleinement sur sa propre mission, qui a deux objectifs principaux: rechercher des preuves de la vie ancienne sur le sol du cratère de Jezero, qui abritait il y a longtemps un lac et un delta de rivière, et collecter des dizaines de échantillons pour un futur retour sur Terre .