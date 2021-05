L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity atterrit sur un nouvel aérodrome après le 5e vol

MARS® Mars Snickers Hi Protein Bar saveur Originale 55g

La nouvelle barre de protéines Snickers Hi de Mars vous fournira la protéine de qualité supplémentaire dont votre corps a besoin, avant et après l'exercice. Depuis Mars, le plus grand fabricant de bonbons au monde, vous avez la possibilité d'inclure jusqu'à 35% de protéines dans votre alimentation, ainsi que sa saveur spectaculaire et sa faible teneur en matières grasses par barre, seulement 13%! Mars Snickers Hi Protein Bar saveur Originale 55g C'est comme ca! Mars Snickers Hi Protein est la barre protéinée fabriquée par la marque de bonbons la plus célèbre et la plus acclamée au monde, le fabricant Mars. Dans cette barre faible en gras, un profil nutritionnel parfait pour votre alimentation riche en protéines est combiné avec l'excellent goût de la principale marque de confiserie. Mars Snickers Hi Protein Bar est le résultat de l'application d'une méthode de fabrication unique qui réduit les graisses de seulement 15% par barre de protéines, donc avec Mars Snickers Bar, vous ne modifierez pas votre taux de cholestérol. Enfin, vous pouvez profiter d'une collation protéinée qui vous aidera à contrôler votre envie de manger tout en complétant efficacement votre alimentation saine. La délicieuse combinaison de noix, de caramel et de beurre d'arachide avec une couche de chocolat au lait fait des barres protéinées Mars Snickers une option incroyable pour augmenter et préserver notre masse musculaire après une activité physique, ou pour fournir toute l'énergie nécessaire avant la formation. Ils sont disponibles en 2 saveurs délicieuses: Originale Beurre d'Arachide Caractéristiques des barres de protéines Mars Snickers Hi Protein saveur originale: Jusqu'à 20g de protéines de qualité par barre. Barre hypocalorique. Ils sont très faibles en matières grasses, avec seulement 13% de matières grasses. Satisfaire l'envie de sucreries aidant à contrôler l'appétit. Texture et saveur uniques. Collation parfaite pour tout type d'alimentation saine. Présentation: barre 55g Saveur: Originale