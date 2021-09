L’hélicoptère Ingenuity de la NASA n’est pas prêt à prendre sa retraite et continuera à effectuer des missions de vol

in

06 sept. 2021 13:18:58 IST

Il n’était censé voler que cinq fois. Et pourtant, l’hélicoptère de la NASA sur Mars, Ingenuity, a effectué 12 vols et il n’est pas prêt à prendre sa retraite.

Compte tenu de son succès étonnant et inattendu, l’agence spatiale américaine a prolongé indéfiniment la mission d’Ingenuity.

Le petit hélicoptère est devenu le compagnon de voyage régulier du rover Persévérance, dont la mission principale est de rechercher des signes de vie ancienne sur Mars.

« Tout fonctionne si bien », a déclaré Josh Ravich, chef de l’équipe d’ingénierie mécanique d’Ingenuity. « Nous nous débrouillons mieux en surface que nous ne l’avions prévu. »

Des centaines de personnes ont contribué au projet, bien qu’une douzaine seulement conservent actuellement des rôles au quotidien.

Ravich a rejoint l’équipe il y a cinq ans.

« Quand j’ai eu l’opportunité de venir travailler sur le projet d’hélicoptère, je pense que j’ai eu la même réaction que n’importe qui d’autre : ‘Est-ce possible ?' »

Ses doutes initiaux étaient compréhensibles : l’air sur Mars a une densité équivalente à seulement 1% de celle de l’atmosphère terrestre. À titre de comparaison, piloter un hélicoptère sur Mars reviendrait à en voler un dans les airs à près de 30 kilomètres au-dessus de la Terre.

Il n’a pas non plus été facile de se rendre sur Mars en premier lieu. L’ingéniosité a dû résister au choc initial du décollage de la Terre, puis de l’atterrissage du 18 février sur la planète rouge après un voyage de sept mois dans l’espace, sanglé au ventre du rover.

Une fois dans son nouvel environnement, le petit hélicoptère (de quatre livres ou 1,8 kilogrammes) a dû survivre au froid glacial des nuits martiennes, tirant la chaleur des panneaux solaires qui chargent ses batteries pendant la journée. Et ses vols sont guidés à l’aide d’un ensemble de capteurs, car le décalage de 15 minutes des communications depuis la Terre rend impossible le guidage en temps réel.

Missions de scoutisme

Le 19 avril, Ingenuity a effectué son vol inaugural, entrant dans l’histoire en tant que premier engin motorisé à voler sur une autre planète.

Dépassant toutes les attentes, il a volé 11 fois de plus.

« Nous avons en fait été capables de gérer des vents plus forts que prévu », a déclaré Ravich à l’AFP.

« Je pense qu’au troisième vol, nous avions atteint tous nos objectifs d’ingénierie (et) obtenu toutes les informations que nous espérions obtenir », a déclaré Ravich, qui travaille pour le célèbre Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui a développé le hélicoptère.

Depuis lors, Ingenuity a volé jusqu’à 39 pieds (12 mètres) et son dernier vol a duré deux minutes et 49 secondes. En tout, il a parcouru une distance de 1,6 mille.

En mai, Ingenuity a effectué sa première mission à sens unique, atterrissant à l’extérieur de « l’aérodrome » relativement plat qui avait été soigneusement sélectionné comme son domicile initial.

Mais tout ne s’est pas bien passé. Son sixième vol a apporté une certaine excitation.

Après avoir été dangereusement déséquilibré par un dysfonctionnement affectant les photos prises en vol pour l’aider à se stabiliser, le minuscule engin a pu récupérer. Il a atterri sain et sauf et le problème a été résolu.

Ingenuity est maintenant envoyé pour éclairer la voie de la persévérance, en utilisant sa caméra couleur haute résolution.

L’objectif est double : tracer une trajectoire pour le rover qui soit sûre, mais aussi qui présente un intérêt scientifique, notamment en termes géologiques.

Ken Farley, qui dirige l’équipe scientifique de Perseverance, a expliqué comment les photos prises par Ingenuity lors de son 12e vol ont montré qu’une région surnommée South Seitha était moins intéressante que les scientifiques l’avaient espéré.

En conséquence, le rover pourrait ne pas y être envoyé.

Conditions favorables

Après plus de six mois sur la planète rouge, le petit engin semblable à un drone a gagné en popularité sur Terre, présenté sur des tasses à café et des t-shirts vendus sur Internet.

Qu’est-ce qui explique sa longévité ?

« L’environnement a été très coopératif jusqu’à présent : les températures, le vent, le soleil, la poussière dans l’air… Il fait encore très froid, mais cela aurait pu être bien pire », a déclaré Ravich.

En théorie, l’hélicoptère devrait pouvoir continuer à fonctionner pendant un certain temps. Mais l’hiver martien qui approche sera difficile.

Les ingénieurs de la NASA, désormais armés des données des vols d’Ingenuity, travaillent déjà sur ses successeurs de nouvelle génération.

« Quelque chose dans les 20 à 30 kilogrammes (gamme) peut-être, capable de transporter des charges utiles scientifiques », a déclaré Ravich.

Ces futures charges utiles pourraient simplement inclure les échantillons de roche collectés par Persévérance.

La NASA prévoit de récupérer ces échantillons lors d’une future mission, dans les années 2030.

.

