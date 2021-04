L’hélicoptère Ingenuity de la NASA capture sa première image aérienne couleur de Mars

26 avr.2021 21:38:50 IST

L’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA a pris la toute première image couleur de la surface martienne par un véhicule aérien. Il a utilisé sa caméra couleur embarquée lors du deuxième test en vol réussi le 22 avril. Au moment de la capture de l’image, le hacheur Ingenuity se trouvait à plus de 5,2 mètres (17 pieds) au-dessus de la surface. Il déplaçait le champ de vision de sa caméra vers le haut afin de pouvoir commencer sa translation de deux mètres (7 pieds) vers l’ouest, à l’écart du rover expliqué NASA.

L’image prise est un gros plan des traces du rover Perseverance Mars et des caractéristiques de la surface de Mars. Cela montre à quel point il est utile de repérer la terre martienne d’un point de vue aérien. La caméra couleur haute résolution de l’Ingenuity contient un capteur de 4208 x 3120 pixels qui est monté dans le fuselage de l’hélicoptère et pointé à environ 22 degrés sous l’horizon.

Selon NASA, les décolorations parallèles sinueuses à la surface de Mars révèlent la bande de roulement du rover à six roues.

La NASA a décomposé ce que nous pouvons voir sur l’image. Bien que cela puisse sembler banal au début, un examen attentif montrera les marques de bande de roulement du rover Perseverance. Le ‘Wright Brothers Field’ est à proximité de l’ombre de l’hélicoptère avec le point de décollage réel juste en dessous de l’image. L’hélicoptère a quatre pattes et une partie de deux de ses aires d’atterrissage est visible sur l’image (côtés gauche et droit de l’image). On peut également apercevoir une petite portion de l’horizon en haut (coins droit et gauche).

L’objectif principal de Mars Helicopter Ingenuity est de tester le vol motorisé sur une autre planète. Il a fait son voyage vers Mars sur le rover Perseverance, qui a fait un atterrissage sur la planète rouge le 18 février.

À propos de l’hélicoptère Ingenuity

L’hélicoptère a été construit par JPL, qui gère également ce projet de démonstration technologique pour le siège de la NASA. Toute cette mission est soutenue par la Direction des missions scientifiques de la NASA, la Direction des missions de recherche aéronautique et la Direction des missions de technologie spatiale. Le système de livraison d’hélicoptère Mars a été conçu et fabriqué par le célèbre et fiable Lockheed Space Systems, Denver.

.

