L’HarmonyOS de Huawei arrivera enfin sur les téléphones mobiles ce 2 juin, deux ans après sa présentation

Hayward Electrolyseur au sel Hayward Salt and Swim 2.0 Volume - jusqu’à 30 m3

Electrolyseur au sel Salt & Swim 2.0 Salt & Swim 2.0 : la qualité Hayward Toujours proposé à un prix très abordable, l’électrolyseur au sel Hayward Salt and Swim 2.0 est une évolution du modèle Salt & Swim 3C. Son design change pour intégrer un système d’information sur l’état de fonctionnement de l’appareil : un changement de couleur LED vous permettra un réglage facile et précis en fonction de son activité. L’installation de cet équipement de production automatique de désinfectant à partir du sel contenu dans l’eau est très rapide puisqu’il ne faut généralement qu’une vingtaine de minutes pour le réaliser sans opération complexe. Auto-nettoyante, la cellule dispose d’un système intégré d’inversion de polarité qui assure cette fonction automatiquement et allége au maximum l’entretien de l’appareil. Interface simple, intuitive et visuelle Ergonomique, son interface vous permet de faire fonctionner l’électrolyseur Salt & Swim 2.0 en mode chlore choc pour une production élevée de désinfectant ou à l’inverse en mode de production réduit pour tenir compte de la fermeture d’un volet piscine pour adapter à la baise la production gràce à un contact volet de série. Complet, l’appareil intègre aussi un détecteur de gaz production sur l’ensemble des modèles de la gamme. Salt & Swim 2.0 change de couleur en fonction du fonctionnement de l’électrolyseur. Ce témoin de fonctionnement par changement de couleur LED permet de connaître l’état du fonctionnement de l’appareil, notamment lors de la production de chlore ou lorsque le volet est détecté comme fermé. Cette lecture très simple et intuitive vous permettra de contrôler le bon fonctionnement de votre électrolyseur au quotidien et vous profiterez d’une eau parfaitement traitée sans effort puisque l’automatisation est la raison d’être de cet appareil. Performance 5 réglages de production : proposés pour ajuster précisément la production à votre piscine avec un réglage à 20, 40, 60, 80 et 100% de la capacité de production. Mode chlore choc : cette fonction assure une surchloration temporaire de l’eau de votre piscine pour répondre à un besoin de désinfection important tel qu’un pic de fréquentation du bassin ou bien un apport d’eau non traitée important. Fonction détection de volet roulant : avec réduction automatique de la production de chlore. Cellule de production garantie 8000 heures. Polyvalence Quatre modèles sont disponibles permettant de traiter les piscines jusqu’à 150 m³ Compatible avec les piscines hors-sol ou enterrée : l’électrolyseur Hayward Salt & Swim 2.0 s’adapte à tout type de piscine Facile d’utilisation Témoin de fonctionnement lumineux multicolore par technologie LED : permet la lecture rapide de l’état de fonctionnement de l’appareil pour un réglage facile et précis. Pratique : cet électrolyseur vous évite la manipulation contraignante et le stockage de galets de chlore. Simple d’utilisation, l’électrolyseur au sel Salt and Swim 2.0 dispose d’une capacité de production de chlore ultra...