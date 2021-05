L’habitude ennuyeuse que Jennifer Aniston a répétée tout le temps sur Friends

Grâce à Amis, Jennifer Aniston est devenue l’une des célébrités les plus populaires d’Hollywood. Son rôle de Rachel Green au fil du temps est devenu emblématique et un favori des fans, mais une partie d’entre eux estime qu’il ne faut pas le considérer comme tel. La raison? Une habitude agaçante qu’il a montrée plus d’une fois dans la série et que vous n’avez peut-être pas remarquée, jusqu’à aujourd’hui. Regardez de quoi il s’agit!

L’actrice est revenue sous les projecteurs cette semaine pour le spécial de la sitcom, qui a déjà des photos et une bande-annonce, sur le service de streaming HBO Max, qui sera officiellement publié le 27 mai. Là, elle a été vue avec ses 52 ans et dans les réseaux, ils ont commenté comment elle se maintient à cet âge, et la réponse est dans un verre de vinaigre de cidre de pomme tous les matins, du yoga et d’autres traitements de santé.

En plus de ce grand événement pour lequel il est devenu une tendance, il a également été renommé par le post utilisateur de TIC Tac, Cts.trphe, de plus de 80 mille adeptes. Dans l’une de ses vidéos, il a dit: « Ce que je vais dire va ruiner votre vie, surtout si vous êtes un grand fan de Friends. Si vous êtes un grand fan de cette série, allez-y, parce que je vais ruiner votre vie. ».

Il a ensuite expliqué que l’interprète a une habitude qui est ennuyeuse, que même si au début on ne le remarque pas du tout, une fois que vous le faites, vous l’avez en tête: « Jennifer Aniston a ce type de tic vocal qu’elle fait au début de chaque phrase qui commence, dans tout programme auquel vous participez. C’est très spécifique et il est très difficile d’arrêter de voir une fois que vous le remarquez.« . Vous ne savez toujours pas de quoi il parle? Regardez la vidéo avec une compilation!







Vous pourrez revoir Jennifer bientôt avec le lancement du Réunion sur HBO Max, que vous verrez en Amérique latine lorsque la plate-forme sera disponible, et ce sera au mois de juin. On parle beaucoup de ce que nous allons voir d’elle et, selon les fuites, on parle que Aniston confirmez que vous adopterez un enfant. Nous serons attentifs à l’actualité!