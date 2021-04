L’habitude de boire de l’énergie de l’homme le conduit à l’hôpital avec une insuffisance cardiaque

Les problèmes cardiaques d’un jeune homme peuvent avoir été déclenchés par sa consommation excessive de boissons énergisantes – il s’est retrouvé à l’hôpital avec insuffisance cardiaque après avoir consommé quatre boissons énergisantes par jour pendant deux ans, selon un nouveau rapport de l’affaire.

Les résultats s’ajoutent à un corpus croissant de preuves reliant consommation de boissons énergisantes avec des problèmes cardiaques , amenant les auteurs à demander des avertissements sur les dangers de la consommation de ces boissons en grande quantité.

L’homme de 21 ans s’est rendu à l’hôpital après avoir connu un essoufflement de plus en plus grave pendant quatre mois ainsi qu’une perte de poids, selon le rapport, publié jeudi 15 avril dans le journal. Rapports de cas BMJ .

En rapport: 10 faits intéressants sur la caféine

Il a déclaré avoir bu quatre canettes de 500 millilitres de boissons énergisantes chaque jour pendant environ deux ans, chacune contenant 160 milligrammes de caféine . (Une tasse de café typique contient environ 90 mg de caféine.)

L’homme a rappelé qu’il avait parfois des épisodes d’indigestion, des tremblements et des battements de cœur accélérés, dont il ne cherchait pas à se faire soigner dans le passé. Il se sentait si mal et léthargique ces derniers mois qu’il a dû arrêter ses études universitaires, selon le rapport, auprès des médecins de l’hôpital St Thomas de Londres.

Après un barrage de tests, l’homme a été diagnostiqué avec deux maladies potentiellement mortelles: l’insuffisance cardiaque et un rein échec. L’insuffisance cardiaque survient lorsque le muscle cardiaque ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps; et l’insuffisance rénale survient lorsque les reins ne peuvent pas filtrer correctement les déchets du sang. Dans le cas de l’homme, les deux conditions ne semblaient pas liées, mais elles ont chacune eu des effets graves. Les médecins de l’homme se sont demandé s’il avait besoin d’une double greffe d’organe (cœur et rein).

Son insuffisance rénale était due à une maladie de longue date mais non diagnostiquée auparavant appelée uropathie obstructive chronique, lorsque l’urine ne peut pas s’écouler correctement à travers les tubes des voies urinaires et qu’elle recule dans les reins.

Ses médecins ont examiné un certain nombre de causes possibles de son insuffisance cardiaque, notamment « syndrome du cœur brisé , « lorsque la chambre de pompage principale du cœur s’agrandit et s’affaiblit, et que la myocardite ou l’inflammation du cœur. Cependant, aucune condition ne correspondait aux antécédents de l’homme et aux résultats des tests. L’explication la plus probable de son insuffisance cardiaque était son niveau élevé de boisson énergisante. consommation, concluent les auteurs, bien qu’ils ne puissent pas le prouver avec certitude.

Des études antérieures ont lié la consommation de boissons énergisantes à des effets cardiovasculaires préoccupants, notamment une augmentation de la pression artérielle et des rythmes cardiaques anormaux. Il y a eu plusieurs rapports de jeunes qui ont souffert de crises cardiaques et de problèmes de rythme cardiaque après avoir consommé des boissons énergisantes, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Après 58 jours à l’hôpital, l’homme a été autorisé à rentrer chez lui et s’est vu prescrire plusieurs médicaments pour le cœur. Il a complètement arrêté de boire des boissons énergisantes et sa fonction cardiaque s’est tellement améliorée que ses médecins disent qu’il n’a pas besoin d’une transplantation cardiaque pour le moment. Cependant, il aura probablement besoin d’une greffe de rein à un moment donné dans le futur.

Certaines personnes peuvent être prédisposées aux problèmes cardiaques liés aux boissons énergisantes en raison de facteurs biologiques sous-jacents, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer quels sont ces facteurs, ont déclaré les auteurs.

«Ce cas met en évidence les dangers cardiovasculaires potentiels des boissons énergisantes chez les personnes sensibles», ont écrit les auteurs. «Des avertissements clairs devraient être fournis sur les dangers cardiovasculaires potentiels de la consommation de boissons énergisantes en grande quantité», ont-ils conclu.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.