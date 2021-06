LGBTQIA+ Les employés de Spotify partagent comment ils revendiquent leur espace — Spotify

Spotify a lancé le mois de juin en annonçant la campagne Pride de cette année, CLAIM YOUR SPACE. L’expérience, complet avec des listes de lecture, des podcasts et des peintures murales permanentes en personne, a servi à célébrer l’engagement et la résilience des créateurs LGBTQIA+. Ça aussi reconnu que l’audio et l’art ont toujours été des voies d’expression LGBTQIA+. Nous avons encouragé la communauté queer de créateurs et d’auditeurs à continuer à faire du bruit, faire connaître leur présence et établir leurs propres règles.

Nous avons également utilisé le mois de la fierté comme un moment pour encourager, responsabiliser et amplifier les voix des Spotifiers LGBTQIA+ au sein de notre propre communauté. Donc alors que le mois de la fierté tire à sa fin, notre La vie chez Spotify les canaux sociaux ont partagé comment plusieurs employés queer « revendiquent leur espace » sur le lieu de travail, ainsi que les chansons et les artistes qui les aident à vivre leur identité haut et fort.

Jordanie (il/lui)