LGB Alliance est «  offensée  » Eddie Izzard utilise les pronoms «  elle  » et «  ses  »

Eddie Izzard, comédien et activiste politique, se rend à Newport pour faire campagne pour le parti travailliste le 4 décembre 2019 (Crédit: Getty / Matthew Horwood)

Le groupe de pression anti-trans, LGB Alliance, a reçu une réaction fulgurante pour avoir affirmé qu’Eddie Izzard avait «offensé» en utilisant ses pronoms.

Plus tôt ce mois-ci, Izzard a ravi les fans après avoir courageusement demandé à être référencée avec «elle» et «ses» pronoms, provoquant une «euphorie collective de genre» sur LGBT + Twitter.

Mais lundi 28 décembre, le groupe de pression anti-trans LGB Alliance a décidé de confronter la comédienne et militante à propos de ses pronoms.

Alliance LGB a écrit sur Twitter: «Bonjour Eddie Izzard, joyeuses fêtes! Certains de ceux qui vous ont toujours admiré se sentent plutôt déçus par votre annonce. Nous sommes convaincus que vous ne vouliez pas offenser.

«Nous aimerions vous inviter à en discuter lors d’un appel Zoom. Contactez-nous. »

Le groupe anti-trans n’a pas précisé à quoi servirait un appel Zoom avec Izzard, ni pourquoi ses membres se sentaient «déçus» et «offensés» par ses pronoms.

Le tweet déroutant a été rapidement critiqué, un utilisateur de Twitter ayant écrit: «Pas une seule personne trans sur cette terre ne doit s’excuser auprès de l’un ou l’autre de votre esprit calviniste de genre pour son existence. Les droits des trans sont des droits humains. »

« Salut, je voudrais parler avec le directeur des transgenres » – LGB Alliance. https://t.co/7Et6f86sWR – 🏳️‍⚧️ Dokutah Olya (@VioletOlya) 29 décembre 2020

Un autre a déclaré: «Quel est le problème avec vous? Eddie Izzard est un trésor international et elle ne vous doit rien.

«Félicitations Eddie, nous vous aimons. Pour ce que ça vaut, vous avez été l’une des premières personnes que j’ai jamais vues briser les normes de genre et cela m’a donné de l’espoir. Maintenant encore plus. »

Quel est le problème avec vous? @eddieizzard est un trésor international et elle ne vous doit rien. Félicitations Eddie, nous vous aimons. 💖 Pour ce que ça vaut, vous avez été l’une des premières personnes que j’ai jamais vues briser les normes de genre et cela m’a donné de l’espoir. Maintenant encore plus. – jess kant (@jessdkant) 28 décembre 2020

La députée travailliste et ministre fantôme des femmes et de l’égalité, Charlotte Nichols, a répondu: «Si vous êtes offensé par le choix des pronoms des autres, étant donné tout ce qui se passe, puis-je suggérer d’avoir un peu de recul?

«Solidarité avec Eddie Izzard, qui est libre, comme tout le monde, de se définir dans les termes qu’elle juge appropriés.

Si vous êtes offensé par le choix des pronoms des autres, étant donné tout ce qui se passe, puis-je suggérer d’avoir une certaine perspective? Solidarité avec Eddie Izzard, qui est libre, comme tout le monde, de se définir dans les termes qu’elle juge appropriés. pic.twitter.com/OJYyY0Zjxo – Charlotte Nichols (@ charlotte2153) 28 décembre 2020

Mais LGB Alliance a refusé de reculer et a affirmé bizarrement que les pronoms d’Izzard signifiaient qu’elle exigerait des relations avec des lesbiennes, qu’elles le veuillent ou non.

Le groupe a dit: «Salut Charlotte. Vous avez sans aucun doute des lesbiennes dans votre circonscription. Vous les représentez aussi.

«Eddie Izzard a médité publiquement sur la possibilité, dans cette nouvelle« identité de genre », de pouvoir sortir avec une lesbienne. Pouvez-vous comprendre que certaines lesbiennes trouvent cela offensant?

Nichols a décrit les commentaires du groupe comme «de l’intimidation, pure et simple».

Izzard, 58 ans, a déjà déclaré qu’elle était «une lesbienne piégée dans le corps d’un homme» et «un garçon complet plus une demi-fille», et se qualifiait elle-même de transgenre depuis 2016, disant à l’époque: «J’ai la génétique des garçons et la génétique des filles.