LG WING, un twist sur la téléphonie pour donner des ailes aux créateurs de contenu

Le LG WING change complètement la façon dont vous créez du contenu sur votre mobile grâce à un format innovant et des fonctions exclusives.

Quand le marché de la téléphonie est inondé de clones qui semblent sortir du même moule, il faut plus que jamais miser sur les modèles qui ils apportent vraiment quelque chose de nouveau et d’intéressant, surtout si ce «quelque chose» peut complètement révolutionner la façon dont nous utilisons nos appareils, en permettant de nouvelles possibilités cela semblait impensable il y a quelque temps.

Avec le LG WING, LG a réussi à combiner le meilleur des deux mondes: un format qui, à première vue, semble traditionnel et cela n’implique donc pas une courbe d’apprentissage trop marquée, et d’autre part une concept innovant qui vient littéralement à prendre un tour comment comprendre les smartphones et comment créer du contenu avec eux.

Tournez vos sens

À première vue, le LG WING ressemble à un mobile « normal » … sauf pour des détails comme avoir un grand écran de bout en bout, avec des lunettes entièrement symétriques et sans aucune découpe, offrant un expérience immersive sans obstacles, optimal lors de la consommation ou de la création de contenu, qu’il s’agisse d’images ou de vidéos.

Le meilleur de tous, c’est que la caractéristique la plus spéciale du LG WING n’est qu’à un simple geste. Faites simplement glisser légèrement l’écran principal vers la gauche, pour un agréable «clic» émis par le système de freinage hydraulique, et une animation nous souhaite la bienvenue au écran du téléphone secondaire, ouvrant un monde de possibilités.

L’un des plus utiles et pratiques est la possibilité de jouer de la musique ou une vidéo via YouTube sur l’écran principal OLED de 6,8 pouces sans commandes ou ajustements qui perturbent l’expérience, car les contrôles deviennent automatiquement sur l’écran OLED secondaire de 3,9 pouces, avec une interface parfaitement adaptée et optimisée pour ce panneau.

Cela, sans parler de la expérience fantastique en jouant à des titres tels que Asphalt 9 Legends, adaptés pour que la carte du circuit soit toujours visible sur l’écran secondaire, laissant le panneau plus grand complètement occupé par le gameplay pour ne rien manquer.

Bien sûr, il est également possible profiter des capacités multitâches de l’appareil, soutenu par le puissant processeur Snapdragon 765G et ses 8 Go de mémoire RAM, ce qui rend tout voler même quand on court deux applications simultanément, un sur chaque écran de l’appareil, en tirant le meilleur parti de l’espace sur chaque panneau.

Et pour ceux qui préfèrent créer du contenu plutôt que le consommer, le LG WING cache encore plus de secrets. Et c’est que son format lui permet d’être le premier mobile au monde avec un « mode cardan » qui est soutenu par la prise confortable fournie par l’écran secondaire.

Avec ce mode, il sera possible capturer des vidéos parfaitement stabilisées, grâce aux joysticks de contrôle et aux raccourcis qui donnent la possibilité de verrouiller le cadre, effectuez un panoramique vertical et horizontal, ou activez des fonctions utiles telles que le mode de suivi ou le mode d’affichage à la première personne.

Tout cela, en outre, est soutenu par des fonctions innovantes telles que Enregistrement audio ASMR ou l’effet «voice bokeh», capable d’éliminer le bruit de fond de nos vidéos pour mettre en évidence ce qui est vraiment important. Toutes ces fonctions font partie du soi-disant «LG Creator’s Kit», un suite de fonctions exclusives et d’ajouts pour profiter des capacités du terminal en termes de création de contenu.

Bien sûr, un tel déploiement technologique serait inutile sans caméras à la hauteur. Dans l’AILE, nous avons trouvé un système composé d’un total de quatre caméras, trois à l’arrière et une cachée dans un module élégant apparaitre qui apparaît et disparaît si nécessaire, pour laisser l’écran totalement libre d’obstacles.

Sa configuration principale est dirigée par un caméra haute résolution, avec 64 mégapixels, qui est accompagné d’un Caméra ultra grand angle 12 mégapixels, un troisième capteur, également 12 mégapixels et doté d’un objectif ultra grand angle, dédié à la capture vidéo en «mode Gimbal».

Résistance au drapeau et garantie de 5 ans

Mais le fait d’être un mobile avec l’un des formats les plus innovants jamais vus n’implique pas que LG ait laissé derrière lui un aspect aussi important que celui du durabilité.

En plus du revêtement hydrofuge, le traitement «anti-poussière» de votre corps, et le [certificación de grado militar MIL-STDC], le LG WING se distingue par son charnière capable de supporter plus de 200000 tours le maintien de la douceur qui le caractérise dès le premier jour, ce qui est encore plus surprenant lorsque l’on regarde la fiche technique de l’appareil et que l’on se rend compte que son corps ne mesure que 10,8 millimètres d’épaisseur.

Et pour donner encore plus de tranquillité d’esprit à ses acheteurs, LG démontre une fois de plus son engagement contre l’obsolescence programmée en offrant un total de garantie de cinq ans. Ceci, ajouté à la connectivité 5G qui intègre son processeur, rend le LG WING, un mobile à l’épreuve du temps.

Fiche technique LG WING

LG WING, fiche technique spécifications Dimensions 169,5 x 74,5 x 10,9 mm | 260 grammes écran Principal P-OLED 6,8 pouces, résolution Full HD + et 20: 9 | 3,9 pouces 1,15: 1 Secondaire Processeur Qualcomm Snapdragon 765G RAM 8 Go Système opératif LG UX sur Android 10 Espace de rangement 128/256 Go extensible avec microSD Appareils photo 64 MP arrière + 13 MP grand angle + 12 MP ultra grand angle | 32 MP avant Batterie 4000 mAh et chargement sans fil Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Vous pouvez trouver plus d’informations sur cet appareil unique et sur le Garantie de 5 ans de LG sur son site officiel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂