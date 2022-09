LG veut remplacer les fenêtres du métro et des autres rames de métro par des écrans OLED transparents

in

29 septembre 2022 13:00:11 IST

LG Display a présenté une nouvelle technologie plutôt bizarre qui, espère-t-il, sera bientôt adoptée dans le monde entier. Ils présentent l' »OLED transparent pour les rames de métro » à InnoTrans 2022, le plus grand salon mondial des technologies de transport. LG espère que le nouveau panneau OLED remplacera les fenêtres traditionnelles des métros et des métros du monde entier.

De toute évidence, dans le cadre du programme pilote de LG, deux villes chinoises ont déjà remplacé les fenêtres de certaines lignes du métro.

Les rames de métro de Pékin (ligne 6) et de Shenzhen (ligne 10) ont été modernisées pour remplacer certaines fenêtres par des écrans OLED transparents de 55 pouces.

La technologie utilise du verre trempé spécialisé qui confère à ses écrans OLED transparents une résistance et une durabilité accrues pour résister aux vibrations et aux chocs violents, selon à l’écran LG, lui permettant de remplacer les fenêtres de train standard. La société suggère quelques applications utiles pour la technologie, telles que l’affichage de cartes, d’actualités et de prévisions météorologiques à l’écran tout en étant transparent, conservant ainsi son utilisation comme une véritable fenêtre.

Le principal attrait, cependant, sera la publicité, car les sociétés ferroviaires essaieront certainement de récupérer le coût d’installation de ces panneaux, mais aussi de réaliser un joli profit.

LG utilise les mises à niveau du train comme un moyen de démontrer à quel point l’entreprise pense que les écrans transparents sont sur le point d’être. « L’application des écrans transparents deviendra plus diversifiée », a déclaré le Dr Chang-ho Oh, vice-président principal et chef de l’unité commerciale TV chez LG Display. « Écran LG vise à fournir des produits à un large éventail d’industries conformément à sa vision en tant que principal fournisseur de solutions d’affichage.

Les deux lignes de Pékin et de Shenzhen ne sont qu’un début, LG prévoyant d’étendre l’utilisation de ses écrans transparents à davantage de métros et travaillera en étroite collaboration avec les fabricants de verre de train pour accélérer le déploiement. LG voit également la technologie utilisée dans les voitures autonomes, les avions et les maisons/bâtiments intelligents à l’avenir.

