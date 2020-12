Lg Rollable: C'est Combien Le Smartphone Enroulable Devrait Coûter

Les rumeurs sur la réponse de LG aux smartphones pliables de Samsung circulent en ligne depuis des semaines. Maintenant, les spécifications et le prix du soi-disant LG Rollable sont peut-être devenus connus.

Le LG Rollable aurait un écran de 6,8 pouces pouvant être déployé à 7,4 pouces. PhoneArena rapporte cela, citant le fuite Tron. Différentes résolutions et formats d’image sont proposés en fonction de l’utilisation:

Mode téléphone: 2428 x 1080 pixels / format 20: 9

Mode vidéo: 2428 x 1366 pixels / format 16: 9

Mode de productivité: 2428 x 1600 pixels / format 3: 2

Top puce, mais pas un taux de rafraîchissement élevé

À l’intérieur du LG Rollable, la nouvelle puce supérieure Snapdragon 888 et 16 Go de RAM doivent être installés. La batterie doit avoir une capacité de 4 200 mAh. Dans l’ensemble, ce sont des spécifications dignes d’un produit phare. Selon une autre fuite de @ chunvn8888 via PhoneArena, l’écran ne devrait pas offrir un taux de rafraîchissement particulièrement élevé, car la technologie des écrans de déploiement n’est pas encore aussi avancée.

Prix ​​à environ 2000 euros

Le prix du nouveau type de smartphone LG devrait tout avoir. Comme Tron continue, le LG Rollable coûtera la somme exorbitante de 2 359 dollars américains au lancement sur le marché, ce qui équivaut à près de 2 000 euros. Les nouvelles fuites confirment également que le LG Rollable pourrait effectivement apparaître en mars 2021. La publication pourrait également être retardée jusqu’en juin.

Le LG Rollable fait partie du projet dit Explorer des Coréens, dans lequel des expériences avec différentes formes de smartphones doivent être menées. Le premier résultat de ce projet, le LG Wing avec son écran principal rotatif, est disponible depuis quelques semaines.