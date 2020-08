LG présente une protection buccale et nasale avec filtres à air à l’IFA

Protection de la bouche et du nez avec un filtre à air intégré et une technologie de capteur – sonne et ressemble à un film de science-fiction. LG présente cette combinaison innovante à l’IFA, la société avait précédemment annoncé officiellement le gadget santé en Corée du Sud.

Un purificateur d’air mobile n’a rien de nouveau. Cependant, la protection de la bouche et du nez avec un purificateur d’air intégré le fait. LG a créé cet hybride appelé PuriCare pour contrer la dépendance mondiale aux masques à usage unique, comme indiqué dans la salle de rédaction du fabricant. À cette fin, PuriCare dispose de deux filtres H13 HEPA intégrés, que LG installe également sous une forme similaire dans ses purificateurs d’air basés sur l’emplacement.

De l’air frais – toujours et partout

En plus des filtres H13-HEPA, deux ventilateurs et un capteur respiratoire spécial fonctionnent ensemble: le capteur détecte le volume que le porteur respire et ajuste automatiquement la force des ventilateurs au rythme respiratoire. Vous pouvez donc inspirer très facilement et ne ressentez aucune résistance lorsque vous expirez.

La batterie 820 mAh garantit que vous pouvez utiliser le masque jusqu’à huit heures en mode bas, par exemple dans des pièces fermées, ou deux heures en mode haut, par exemple dans un trafic intense. La conception ergonomique doit garantir qu’il n’y a pas de fuites d’air et que vous trouvez le masque confortable.

LG présente le masque PuriCare en ligne dans le cadre de l’IFA, qui se déroulera cette année sous forme numérique du 3 au 5 septembre. On ne sait toujours pas quand le gadget sera lancé.