LG perd du poids: en 2021, il accordera moins d’attention à ses mobiles moins chers

Les téléphones LG les moins chers ne seront pas fabriqués par LG: une entreprise sous-traitante le fera.

LG a besoin d’un changement de stratégie pour faire division mobile retour au profit. Et l’un de ses plans est de ne pas consacrer autant de ressources aux appareils les moins chers qui composent son catalogue.

Pour cela, selon ., LG aurait décidé confiez la production de vos terminaux les plus abordables à une entreprise externe externalisé.

Ainsi, l’entreprise peut réduire les coûts production de ses terminaux milieu et bas de gamme, dans le but de rivaliser avec des rivaux de Chine.

Les mobiles LG bon marché ne seront pas fabriqués par LG

LG n’est pas la première entreprise à se tourner vers des sociétés externalisées pour fabriquer ses téléphones. Nous avons déjà vu comment des entreprises comme Samsung ont fait de même avec certains de leurs terminaux les plus abordables, et la vérité est que c’est un technique très courante au sein de l’industrie.

Dans tous les cas, ce déménagement sera d’une grande importance pour LG puisque l’entreprise a déclaré des pertes pendant 22 trimestres consécutifs avec sa division mobile. Par conséquent, le processus de conception et fabrication de smartphones est réalisée par une autre entreprise, cela pourrait impliquer un économies de coûts significatives face à la firme sud-coréenne.

En plus de cela, l’entreprise a profité de l’occasion pour éliminer certains frais de recherche et de production de l’entreprise, et pour déménager certains employés. L’un des objectifs est concentrer vos efforts sur la recherche et le développement appliqué à gamme de smartphones prime comme le LG Velvet et le LG Wing, ce dernier étant un exemple clair des avancées réalisées par l’entreprise ces dernières années.

