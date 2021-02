LG ouvre webOS 6.0 à plus de 20 fabricants de téléviseurs intelligents, en concurrence avec Android TV

25 févr.2021 18:56:33 IST

Au CES plus tôt en janvier, LG a présenté son dernier système d’exploitation TV, webOS 6.0. Maintenant, l’entreprise a annoncé que le webOS propriétaire pour LG Smart TV sera bientôt disponible sur d’autres plates-formes de télévision. Cela signifie que d’autres fabricants de téléviseurs pourront désormais utiliser l’interface utilisateur webOS de LG sur leurs propres produits. Selon la société, plus de vingt fabricants mondiaux de téléviseurs ont conclu des partenariats avec LG pour le dernier WebOS. Konka, Ayonz et RCA seront parmi les premières marques à utiliser le système d’exploitation pour leurs téléviseurs. Le nouveau développement donnera une forte concurrence au système d’exploitation Android TV de Google, disponible sur de nombreux modèles de téléviseurs en stock ou sous une forme modifiée.

La société a déclaré dans un article de blog que la décision d’étendre webOS à d’autres fabricants pourrait potentiellement remodeler l’activité télévisuelle pour les fournisseurs de contenu et la technologie, ce qui contribuera à la présence et à la notoriété de LG sur le marché.

La société ajoute également que les nouveaux partenaires obtiendraient une variété d’options de contenu qui incluent l’accès à des services de streaming mondiaux tels que Amazon Prime Videos, Netflix, YouTube, le service de streaming sportif DAZN et LG Channels qui sera le service de streaming de contenu gratuit de l’entreprise, disponible dans certaines régions. Les téléviseurs compatibles recevront également une télécommande LG Magic Motion dédiée.

S’exprimant sur le développement, Park Hyoung-sei, président de la LG Home Entertainment Company, a déclaré que la plate-forme webOS offrirait l’un des moyens les plus simples d’accéder à des millions d’heures de films et d’émissions de télévision.

Avec d’autres fabricants rejoignant l’écosystème TV webOS de LG, la société s’engagerait dans une nouvelle voie qui permettra aux nouveaux propriétaires de téléviseurs de profiter des mêmes fonctionnalités UX que celles disponibles sur les téléviseurs LG.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂