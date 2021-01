LG Gram 2021: LG présente de nouveaux ultrabooks avec une batterie longue durée

À l’occasion du CES 2021, LG a présenté cinq nouveaux ordinateurs portables de la série particulièrement mince LG Gram. Tous les modèles sont équipés des nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération et devraient marquer avec une très longue autonomie.

Ce sont des modèles avec des tailles d’écran comprises entre 14 et 17 pouces. Le LG Gram 2021 se distingue par un design rafraîchi avec des lunettes étroites et un rapport hauteur / largeur de 16:10, qui n’était réservé qu’au modèle 17 pouces l’année dernière. Les ordinateurs portables marquent avec un look chic et de bonnes performances. Cela ressort d’un communiqué de presse de LG.

Cette technologie est à l’intérieur

Sous le capot, la 11e génération de processeurs Intel Core assure un rythme fluide, soutenu par jusqu’à 16 Go de RAM. L’Iris Xe, qui est intégré à tous les appareils, sert d’unité graphique. La série LG Gram 2021 est en attente de certification pour Intel Evo, avec laquelle seuls les ordinateurs portables sont marqués qui répondent à certaines données clés et cadres en matière de performances, de charge rapide et de longue durée de vie de la batterie. Toutes les unités disposent d’une batterie de 80 Wh et atteignent une autonomie maximale de 19,5 heures.

Prédestiné pour le travail mobile

Non seulement la très longue durée de vie de la batterie garantit que les modèles LG Gram sont particulièrement adaptés à une utilisation en déplacement, mais leur faible poids contribue également de manière significative. Le plus grand modèle pèse environ 1,3 kilogramme, tandis que le plus petit ne pèse que 999 grammes. Tous les ordinateurs portables ont un capteur d’empreintes digitales et sont connectés sur le côté USB 4 Gen3x2, USB 3.2 Gen2x1, HDMI et un emplacement microSD.

LG n’a pas encore fait de commentaires sur les prix, les versions et la disponibilité. Peut-être que cela sera compensé lors de la conférence virtuelle au CES 2021 le 11 janvier.