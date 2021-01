LG Gram 2021: les nouveaux ordinateurs portables légers de LG montent des écrans 16:10 et des processeurs Intel de 11e génération

Nous sommes aux portes du CES 2021 et LG n’a pas voulu rater l’occasion de renouveler sa gamme d’ordinateurs portables ultralégers. La société coréenne vient d’annoncer le nouveau LG Gram 2021, une gamme composée de cinq appareils, parmi lesquels on retrouve trois ordinateurs portables à l’usage et deux 2 en 1.

A défaut de connaître le prix des appareils, qui pourraient être dévoilés lors de l’événement à Las Vegas, nous les connaîtrons mieux ci-dessous. Les principales nouveautés se trouvent à l’écran, une section dans laquelle nous parions maintenant sur le Format 16:10, et dans le moteur, où se trouvent les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération.

Fiche technique du LG Gram 2021

LG GRAM 17 LG GRAM 16 LG GRAM 14 LG GRAM 16 (2-EN-1) LG GRAM 14 (2-EN-1) DIMENSIONS ET POIDS 380,2 x 260,1 x 17,8 mm

1,35 kilos 355,9 x 243,4 x 16,8 mm

1190 kilogrammes 313,4 x 215,2 x 16,8 mm

0,99 kilos 356,6 x 248,3 x 16,95 mm

1,48 kilos 314 x 219,5 x 16,75 mm

1,25 kilos ÉCRAN 17 « IPS

WQXGA (2 560 x 1 600 px)

99% DCI-P3 IPS 16 «

WQXGA (2 560 x 1 600 px)

99% DCI-P3 IPS 16 «

WQXGA (1 920 x 1 200 px)

99% DCI-P3 Écran tactile IPS 16 «

WQXGA (2 560 x 1 600 px)

Verre Gorilla 6 Écran tactile IPS 14 «

WUXGA (1 920 x 1 200 px)

Verre Gorilla 6 PROCESSEUR Intel Core 11e génération Intel Core 11e génération Intel Core 11e génération Intel Core 11e génération Intel Core 11e génération CARTE GRAPHIQUE Intel Iris Xe

Intel UHD Intel Iris Xe

Intel UHD Intel Iris Xe

Intel UHD Intel Iris Xe

Intel UHD Intel Iris Xe

Intel UHD MÉMOIRE RAM 8/16 Go LPDDR4x 8/16 Go LPDDR4x 8/16 Go LPDDR4x 8/16 Go LPDDR4x 8/16 Go LPDDR4x STOCKAGE INTERNE Emplacements SSD M.2 NVMe Dual Emplacements SSD M.2 NVMe Dual Emplacements SSD M.2 NVMe Dual Emplacements SSD M.2 NVMe Dual Emplacements SSD M.2 NVMe Dual CONNECTIVITÉ USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4)

USB 3.2 Gen2x1 (x2)

HDMI

MicroSD / UFS

HP-Out

WiFi 6 USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4)

USB 3.2 Gen2x1 (x2)

HDMI

MicroSD / UFS

HP-Out

WiFi 6 USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4)

USB 3.2 Gen2x1 (x2)

HDMI

MicroSD / UFS

HP-Out

WiFi 6 USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4)

USB 3.2 Gen2x1

HDMI

MicroSD / UFS

HP-Out

WiFi 6 USB 4 Gen3x2 (x2, USB PD, Thunderbolt 4)

USB 3.2 Gen2x1

HDMI

MicroSD / UFS

HP-Out

WiFi 6 TAMBOURS 80 Wh 80 Wh 72 Wh 80 Wh 72 Wh LOGICIEL Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer AUTRES lecteur d’empreintes digitales

MIL-STD-810G

DTS X Ultra lecteur d’empreintes digitales

MIL-STD-810G

DTS X Ultra lecteur d’empreintes digitales

MIL-STD-810G

DTS X Ultra lecteur d’empreintes digitales

MIL-STD-810G

DTS X Ultra

Stylet lecteur d’empreintes digitales

MIL-STD-810G

DTS X Ultra

PRIX Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer Pour déterminer

Il en va de même pour les nouveaux ordinateurs portables LG pour 2021

Comme on peut le voir dans la fiche technique sur ces lignes, la gamme d’ordinateurs portables LG Gram 2021 se compose de plusieurs modèles qui vont de 14 pouces à 17 pouces, une information qui se reflète dans le nom de chaque ordinateur portable. Comme tous les LG Gram présentés à ce jour, la firme coréenne a fait le choix de réduire au maximum le poids, ce qui partie de 999 grammes du LG Gram 14 au kilo et demi du LG Gram 16 2-1.

Quant à l’écran, la taille varie entre 14 et 17 pouces. En ce qui concerne les ordinateurs portables, c’est-à-dire en laissant de côté les modèles 2-1, on trouve des panneaux IPS capables de reproduire 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3, selon LG. La résolution est de 1 920 x 1 200 pixels pour le 14 pouces et de 2 560 x 1 600 pixels pour les modèles plus grands.. LG assure que le panneau occupe 90% de l’avant grâce à ses cadres réduits.

Le 2-en-1, quant à lui, monte un Écran tactile IPS 14 et 16 pouces, respectivement, avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels (14 pouces) et 2 560 x 1 600 pixels (16 pouces). De plus, LG a souligné qu’ils sont protégés par Gorilla Glass 6. Dans tous les cas, les écrans sont 16:10, plus carré que les écrans conventionnels, quelque chose conçu pour améliorer sa polyvalence lors du travail.

Laissant de côté l’extérieur, parlons de l’intérieur. Dans tous les modèles, nous trouvons des processeurs Intel Core de 11e génération, bien que la société n’ait pas révélé les versions exactes. Tous les ordinateurs ont Intel Iris Xe et UHD Graphics et jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x. Le stockage est entre les mains d’un NVMe M.2, pour lequel nous aurons deux emplacements disponibles.

Pour le reste, tous les ordinateurs portables disposent d’un bon nombre de ports USB, d’une connexion HDMI et d’un lecteur de carte microSD / UFS, ainsi que d’un lecteur d’empreintes digitales, Son DTS X Ultra, WiFi 6 et résistance MIL-STD-810G. En ce qui concerne le 2-en-1, LG a également mis en évidence la compatibilité avec le Stylus Pen.

Versions et prix du LG Gram 2021

Comme nous l’avons indiqué précédemment, LG n’a pas révélé le prix de ses nouveaux ordinateurs ultralégers, mais nous attendrons votre conférence au CES 2021 pour mettre à jour les données. Nous ne connaissons pas non plus sa date de sortie. Ce que nous savons, c’est que les ordinateurs portables arriveront en noir, argent et blanc et que les deux en un viendront en vert, argent et noir.

Plus d’informations | LG