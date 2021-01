LG fonctionne déjà sur un ordinateur portable avec un écran enroulable

Câble USB Type C [0.15m+1m/Lot de 2], Techole Câble USB C vers USB 3.0 Nylon Tressé Charge Rapide pour Samsung S8/S9/S10,Note10/9,Xiaomi 8/9 Redmi 7/Note 7,Huawei P30 Pro/P30/,Oneplus 6T/7 Pro-Gris

👍2 Câbles de charge type C USB 3.0: une combinaison parfaite- câble de 1m pour utiliser chez eux ou au bureau et celui de 15cm pour utliser à l’extérieur, très facile à transporter, ce qui rend votre vie plus commode. 👍Compatibilité : Compatible avec plupart des périphériques USB de type C, comme Apple MacBook nouveau Retina de 12 pouces, Chromebook Pixel,Samsung S8/S9/S10,Note10/9,Xiaomi 8/9 Redmi 7/Note 7,Huawei P30 Pro/P30/P20/Mate 20,Honor 10/9/8,Oneplus 6T/7 Pro et d'autres appareils de type C. 👍Durable et flexible: Le câble USB C nylon tressé est caractérisé par anti-emmêlement & résistance à l'abrasion, avec une durée de service 3000 fois de pliage prouvée. La conception blindage en aluminium assure de résister l'usure de tous les jours, durable et également flexible. 👍Charge & Sync rapide: Vitesse de transfert jusqu’à 5 Gbit/s, le câble de charge USB3.0 type C universellement compatible prend en charge jusqu’à la charge en 3A sûre et rapide. Le transfert de données et la charge peuvent être effectuées simultanément. 👍Service Excellent: Garantie sans soucis de 24 mois, Techole Service Client toujours à votre écoute, veuillez nous contacter pour toute question ou préoccupation.