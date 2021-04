LG ferme: que se passe-t-il maintenant avec mon mobile LG?

LG a confirmé que les appareils qu’il avait annoncé et qui recevraient Android 11 le feraient et même certains de ses téléphones haut de gamme tels que le LG Wing ou le LG Velvet recevront Android 12.

La société sud-coréenne LG a annoncé qu’elle quittait le marché des smartphones et que fermera définitivement sa division mobile le 31 juillet.

Si vous êtes propriétaire d’un appareil de la marque, vous aurez beaucoup de doutes après cette annonce, mais ne vous inquiétez pas car nous allons vous expliquer que se passera-t-il désormais avec les mises à jour et le support de votre terminal LG.

Votre terminal mobile LG continuera de recevoir les mises à jour de sécurité et du système d’exploitation

En annonçant la fermeture de sa division mobile, LG a rapporté que continuera à fournir des mises à jour logicielles à tous ses terminaux, mais que ceux-ci varieront selon la région, mais, maintenant, grâce aux gars de XDA-Developers, nous avons appris que la marque sud-coréenne a élargi cette information est son site officiel en Corée.

À travers ce média, LG affirme qu’il continuera déployer des mises à jour sur Android 11 pour les modèles qui avaient déjà annoncé qu’ils le recevraient cette année, comme nous vous l’avions dit il y a quelques semaines.

À ce jour, le fabricant sud-coréen a mis à jour quelques appareils vers Android 11 tels que le LG Velvet, le V60 ThinQ ou le G7 One et prévoit de mettre à jour d’autres terminaux plus tard cette année, comme le G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 et K42.

D’autre part, il a également annoncé son intention de lancer la mise à jour vers Android 12 pour certains appareils, qui devraient être ses terminaux de franchise tels que le LG Velvet, le LG V60 ThinQ et le LG Wingtant qu’aucun problème majeur ne survient lors du test de cette nouvelle version d’Android, auquel cas il est très probable que abandonner la publication de la dernière mise à jour que ces téléphones recevront.

Il est clair que LG aucun nouveau terminal mobile ne sera à nouveau mis sur le marché, donc si vous êtes fan de la marque sud-coréenne, vous devrez rechercher une autre option sur le marché lorsque votre terminal actuel ne plus recevoir de mises à jour ou devenir obsolète, étant de bonnes alternatives aujourd’hui Samsung ou Xiaomi.

